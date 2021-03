Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisi için ‘katil’ ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden’ın sözlerine yanıt verdi.

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığı habere göre Putin, Biden’ın sözlerinin sorulması üzerine “Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi.

Rusya lideri, “İroni ya da şaka yapmıyorum” diye ekledi.

Putin, herkesin bir başkasını değerlendirirken ona kendinde olan özellikleri yüklediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veyahut halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz. Çocuklukta ‘Kötü söz sahibine aittir’ derdik birbirimize. Çocukça bir laf olabilir, ancak derin, psikolojik bir manası var. Karşı taraftakinde her zaman kendi özeliklerimizi görürüz. Eylemlerini de bunun üstünden değerlendiririz.”

ABD İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ AMA…

Putin, son olarak, “ABD, onlar gibi olduğumuzu düşünse dahi, gerçekte böyle değil. Bizim onlardan farklı bir genetik kodumuz var. Kodlarımız farklı olsa dahi çıkarlarımızı nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Onlarla (ABD) çalışmaya devam edeceğiz. Fakat sadece kendi çıkarlarımıza uygun olan alanlarda, menfaatlerimize uygun biçimde bunu sürdüreceğiz. Bunu hesaba katmak zorundalar. Gelişimimizi durdurmak adına yaptıkları her şeye rağmen, yaptırımlara ve hakaretlere rağmen, bunu hesaba katmak zorundalar” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söylemişti.