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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 400 milyon euroluk destek: Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon euroluk uzun vadeli finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının destekleneceğini açıkladı. Şimşek, son 23 yılda enerji ithalatına 1,1 trilyon dolar ödendiğini belirterek enerjide dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 400 milyon euroluk destek: Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümünü hızlandıracak yeni finansman desteğini duyurdu. Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon euroluk kaynakla rüzgar enerjisi ve enerji depolama yatırımlarının destekleneceğini belirten Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dünya Bankası’ndan 400 milyon euroluk kaynak

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası tarafından sağlanan 400 milyon euroluk uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacağını açıkladı.

“Enerjide dönüşümü hızlandırıyoruz”

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

Etiketler
Dünya Bankası mehmet şimşek finansman
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