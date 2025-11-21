Aile serveti bağımsız ofislere emanet

Dünya ekonomisinde güç dengeleri batıdan doğuya kayarken, servet yönetiminde de yeni bir dönem başlıyor. Rekabetin giderek artması, büyüyen şirketler, finansal okuryazarlığın yükselmesi ve kuşak değişimi servet yönetiminde ‘aile ofisi’ modelinin yıldızını parlattı. Aile varlığının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nesiller arası aktarımının planlanması amacıyla faaliyet gösteren aile ofislerinin sayısı dünya genelinde artıyor.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Avrupa’nın en önemli finans kurumlarından İsviçreli UBS’in Global Servet Raporu 2025 verilerine göre, bugün dünyada 8 binden fazla aile ofisi bulunuyor ve bunların yaklaşık yüzde 70’i son 15 yılda kuruldu. Deloitte’a göre, önümüzdeki beş yıl içinde aile ofislerinin sayısının yüzde 30 artması bekleniyor. Bu hızlı artış, servet yönetiminin geleneksel finans kurumlarının ötesine geçtiğini ve özel, bağımsız yapılara yöneldiğini gösteriyor. Dünyada ortalama bir aile ofisinin yaklaşık 1,1 milyar dolar varlık yönettiğini belirten Karman Beyond Kurucusu ve CEO’su Özge Doğan, bu ofislerin büyük bir kısmının hâlâ Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yoğunlaşsa da Asya ve Ortadoğu’nun hızla büyüyen yeni merkezler haline geldiğini belirtiyor. Tekli aile ofislerinde yurt dışında Walton, Cascade ve Bezos Expeditions gibi isimler öne çıkarken Türkiye’de bu konuda adım atan şirketler arasında Esas Holding ve Norm Holding gibi önemli kurumlar yer alıyor.

GÜLFEM YORGANCILAR PERÇİN / TAİDER

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Türkiye’de şirketlerin yaklaşık yüzde 95’inin aile şirketi olması dolayısıyla, aile varlıklarının korunması ve nesiller arası sağlıklı bir geçişin sağlanması, aile şirketleri için stratejik bir önem taşıyor. Aile ofislerinin ailenin özel işleriyle şirket faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasına imkân tanıyan özel bir platform sunarak, kurumsallaşma sürecine katkı sağladığını söyleyen Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, “Hem varlığın korunması ve devri hem de kurumsallaşma süreçleri gibi ihtiyaçlar sebebi ile aile ofislerinin Türkiye’de de artan bir farkındalıkla hayata geçirilmeye başladığını görüyoruz” diyor.

Sayıları hâlâ sınırlı olmakla birlikte, aile ofislerinin sayısı artış eğiliminde. Perçin’e göre bu artışın arkasında birkaç temel dinamik var. Perçin bu dinamikleri şöyle sıralıyor: Ailenin hem entelektüel hem de finansal sermayesinin daha odaklı ve profesyonel ekipler tarafından yönetilmesi ihtiyacı, aile üyelerinin sayısının artmasıyla birlikte varlık yönetiminin giderek karmaşık hale gelmesi, tek noktadan veraset planlaması, yatırım ve idari hizmetler, finansal organizasyon ve vergi yönetimi gibi alanlarda bütüncül hizmet almanın sağladığı avantajlar ve son olarak bu hizmetlerin aile şirketinden bağımsız bir yapı altında yürütülmesi gerekliliği.

CANA ERKMEN / EXECUTIVE

MİNİ AİLE OFİSLERİ KURULUYOR

Bu arada küçük ve orta ölçekli aile şirketleri için de aile ofisi kavramı artık uzak bir hedef olmaktan çıktı. Bu işletmeler, genellikle ‘mini aile ofisleri’ ya da danışmanlık temelli yapılanmalar kurarak finansal yönetim, vergi planlaması ve kuşak geçişi gibi konularda profesyonel destek almaya başlıyor. Türkiye’de özellikle ikinci kuşağın yönetime katıldığı birçok orta ölçekli aile şirketinin bu yaklaşımı benimseyerek faaliyet alanı dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve kurumsal yönetişimi güçlendirme eğiliminde olduğunu söyleyen Erkmen Executive Kurucusu Cana Erkmen, “Sonuçta, aile ofisleri artık sadece büyük holdinglerin değil, geleceğini planlayan her ölçekten aile şirketinin stratejik yol arkadaşı olarak iş dünyasında yer almaya başladı” diyor.

Son yıllarda ikinci ve üçüncü kuşak aile üyeleri, geleneksel sanayi ve ticaret kökenli aile servetlerini teknoloji girişimleri, etki yatırımları ve sürdürülebilir enerji alanlarına yönlendirmeye başladı. Bazı aile ofisleri, bu yeni vizyona uyum sağlamak için profesyonel danışmanlarla çalışıyor; yatırım komitelerinde genç üyeler daha fazla yer alıyor. Zeynep Doğrul Aşar, Z kuşağının Türkiye’de de aile ofislerinin DNA’sını kökten dönüştürdüğünü serveti bir ‘emanet’ten çıkarıp, toplumsal fayda ve yeniliğin kaynağı haline getirdiğini vurguluyor.

ZEYNEP DOĞRUL / OXYGEN CONSULTANC

MİRAS DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Yeni kuşağın aile servetini ‘korunması gereken bir miras’tan çok ‘dönüştürülmesi gereken bir fırsat’ olarak gördüğünü söyleyen Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, “Özellikle Z kuşağı içi miras artık korunacak bir servet değil; teknoloji, sürdürülebilirlik ve toplumsal etkiyle yeniden şekillendirilecek bir değer” değerlendirmesi yapıyor. Bu nedenle genç varislerin yatırım kararlarında çevresel ve sosyal kriterleri daha fazla öne çıkardıklarını, dijital varlıklara ve girişim sermayesine yöneldiklerini ifade eden Aşar, şu görüşleri dile getiriyor: “Aynı zamanda süreçlerde ‘söz sahibi’ olmayı talep ediyorlar; sadece aile büyüklerinin kararlarını izlemek değil, kararın parçası olmak istiyorlar. Bu yaklaşım, aile ofislerini daha profesyonel, daha katılımcı ve teknolojik açıdan daha donanımlı hale gelmeye zorluyor.”

AİLE OFİSLERİ NE İŞE YARIYOR?

Sermaye birikimini profesyonel yapılarla yöneten bu ofisler, aile şirketlerine finansal çeşitlilik kazandırırken, aynı zamanda kurumsallaşma, miras planlaması ve yeni nesil yatırım stratejileriyle geleceğe hazırlanma fırsatı sunuyor.

Kriz dönemlerinde esneklik sağlayan bu yapı, klasik sanayi kökenli ailelerin teknoloji, girişim sermayesi ve sürdürülebilirlik yatırımlarına yönelmesini de kolaylaştırıyor.

Aile ofisleri serveti korumanın yanı sıra değerleri ve vizyonu sonraki kuşaklara aktarma konusunda destek oluyor.

Bu ofisler sadece yatırımları değil, miras planlamasından sanat koleksiyonlarına kadar tüm servet stratejisini yönetiyor.

ÖZGE DOĞAN / KARMAN BEYOND KURUCU VE CEO’SU

“Değerleri sonraki kuşaklara aktarıyor”

“Aile ofisi kavramının Türkiye’de henüz yeni. İkinci ve üçüncü kuşakları yeni yeni yönetim rollerinde görmeye başladık. Kuşaklar değiştikçe beklentiler, yatırım anlayışları ve yönetim tarzları da farklılaşıyor; bu da profesyonel servet yönetimi ihtiyacını daha belirgin hale getiriyor. Özel sermaye yönetimi giderek daha sofistike hale geliyor; yatırımlar artık yalnızca geleneksel varlık sınıflarında değil, alternatif ve tematik alanlarda da çeşitleniyor. Bu alanda profesyonelleşme hem risk yönetimi hem de sürdürülebilir getiri açısından belirleyici olacak. Bir diğer önemli trend, nesil planlaması ve kuşak geçişleri. Yapılanma ve globalleşme alanında ciddi adımlar atılıyor; yeni kuşakların yönetime katılımıyla birlikte yönetişim yapıları daha merkezi hale geliyor. Aile ofisleri artık yalnızca serveti korumakla değil, değerleri ve vizyonu sonraki kuşaklara aktarmakla da ilgileniyor.”