  • Anasayfa
  • Haberler
  • GSB promosyon ödemesi yattı mı? GSB promosyon ödemesi 2025 sorgulama

GSB promosyon ödemesi yattı mı? GSB promosyon ödemesi 2025 sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) çalışanlarının merakla beklediği banka promosyonu ödemelerine dair son gelişmeler ve ödeme süreci hala gündemde. Peki GSB promosyon ödemesi yattı mı? GSB promosyon ödemesi 2025 sorgulama


GSB promosyon ödemesi yattı mı? GSB promosyon ödemesi 2025 sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personeli için maaş promosyon anlaşması tamamlanmıştır. Yapılan son görüşmeler sonucunda, Bakanlık çalışanlarının maaş ve ücret ödemelerine ilişkin yeni banka promosyonu anlaşması Ziraat Bankası ile sağlandı. Anlaşmanın ardından ödeme tarihi merakla bekleniyor. 

 

GSB PROMOSYON YATTI MI?

 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Bankası ile tamamlanan maaş promosyonu ödemeleri, personelin hesaplarına başarıyla aktarılmıştır.

Ödeme Tarihi: Promosyon ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştır.

Ödeme Şekli: Promosyon tutarı, personelin Kasım ayı maaşları ile birlikte hesaplara tek seferde ve peşin olarak yatırılmıştır

 

Ziraat Bankası Promosyon Ödeme Sorgulama

Bakanlık çalışanları, promosyon tutarlarının hesaplarına aktarılıp aktarılmadığını Ziraat Bankası'nın dijital kanallarını kullanarak kolaylıkla öğrenebilirler:

İnternet Şubesi Girişi:

www.ziraatbank.com.tr adresini ziyaret edin.

Sayfada yer alan "İnternet Şubesi" linkine tıklayın.

Giriş Bilgileri:

Açılan ekranda T.C. Kimlik Numaranızı veya Müşteri Numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.

Hesap Kontrolü:

Giriş yaptıktan sonra hesap hareketlerinizi kontrol ederek promosyon ödemesinin hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını anında görüntüleyebilirsiniz.

GSB Promosyon Tutarı ve Detayları

Bakanlık personeline ödenecek promosyonun toplam değeri ve ödeme şekli aşağıdaki gibidir:

Ödeme ŞekliTutarAçıklama
Nakit Ödeme99.500 TLPersonelin hesaplarına peşin ve tek seferde yatırılan nakit tutar.
Para Puan13.500 TLZiraat Bankası kartlarına yüklenecek olan ek kullanım puanı.
Toplam Promosyon113.000 TLÜç yıllık anlaşma karşılığında tüm personele sağlanacak toplam değer.

Önemli Notlar:

Ödeme Şekli: Promosyon, tüm GSB personeline tek seferde ve eşit miktarda ödenmiştir.

Protokol Başlangıç Tarihi: Anlaşma, ödemelerin yapıldığı 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
