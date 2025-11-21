GSB promosyon ödemesi yattı mı? GSB promosyon ödemesi 2025 sorgulama

GSB PROMOSYON YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Bankası ile tamamlanan maaş promosyonu ödemeleri, personelin hesaplarına başarıyla aktarılmıştır.

Ödeme Tarihi: Promosyon ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştır.

Ödeme Şekli: Promosyon tutarı, personelin Kasım ayı maaşları ile birlikte hesaplara tek seferde ve peşin olarak yatırılmıştır