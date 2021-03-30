Tesla’nın otomatik banka ödeme sistemi bozuldu. Bazı müşteriler hesaplarından iki kere para çekildiğini bildirdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın yeni ödeme sistemlerinden birinde hata olduğu bildirildi. Otomatik banka transferi emri veren Tesla sahipleri banka hesaplarını kontrol ettiklerinde şokla karşılaştılar.

Bazı müşteriler hesaplarından ikişer kez ödeme alındığını farketti. Çifte faturalandırmadan şikayetçi olan müşteriler şirketin yardımcı olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin’le ödeme kabul edeceğini söylemişti. Ancak ödeme sistemlerindeki hata Bitcoin’i kapsamıyor.

CNBC’de yer alan bilgilere göre bazı müşterilere geri ödeme yapılacağı söylendi ancak iddialara göre kimse parasını alamadı. (NTV)