Travis Kelce'den Taylor Swift'e milyon dolarlık soru

Ed Kelce’nin açıklamasına göre çift, yaklaşık iki hafta önce Kansas City metropol bölgesine bağlı Lee’s Summit’te bir bahçede nişanlandı. Kelce’nin, Swift’e burada diz çökerek teklif ettiği belirtildi. Swift, Instagram’daki nişan paylaşımında çiçeklerle çevrili bir bahçede çekilen fotoğraflara yer verdi.

Yaklaşık 106 bin nüfuslu Lee’s Summit, Travis Kelce’nin Kansas eyaletinde bulunan 6 milyon dolarlık malikanesine yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta. Baba Kelce, nişan haberini Philadelphia Eagles’ın halka açık antrenmanında, çiftin FaceTime aramasıyla öğrendiğini söyledi.

Ed Kelce, oğlunun teklifi daha büyük bir etkinlik olarak planladığını ancak kendisinin, bu anın her koşulda özel olacağını ifade ettiğini aktardı.

Business Insider’ın görüştüğü bir mücevher uzmanına göre Kelce’nin Swift’e hediye ettiği yüzük 9 karatlık bir pırlantaya sahip ve yaklaşık 1 milyon dolar değerinde.

Taylor Swift’in yeni albümü The Life of a Showgirl 3 Ekim’de çıkacak. Forbes verilerine göre sanatçının serveti 1,6 milyar dolar civarında.