İkinci elde en çok satan otomobil markaları ve modelleri

D segmentte ise daha yüksek konfor ve performans arayışında olan kullanıcıların tercihleri belirleyici oldu. Segmentin en çok satan modelleri Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb olarak kayıtlara geçti. Geniş iç hacim, donanım özellikleri ve prestij unsurları, kullanıcıların D segmentindeki araçlara yönelmesinde belirleyici rol oynadı.