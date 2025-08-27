İkinci elde en çok satan otomobil markaları ve modelleri

VavaCars verileri, toplamda 2,9 milyonu aşkın aracın el değiştirdiği ocak–temmuz döneminde ikinci el araç pazarındaki toplam satışların ağırlıklı kısmını C segment araçların oluşturduğunu ortaya koydu.
Buna göre, sektörün yüzde 50,8'ini C segment, yüzde 29,2'sini B segment, yüzde 12,7'sini ise D segment oluşturdu. Renault, Volkswagen ve Fiat en çok satış gerçekleştiren markalar olarak öne çıktı.
B segmentte en çok tercih edilen modeller arasında Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo yer aldı. Söz konusu modeller kompakt boyutları ve yakıt tasarrufu avantajıyla tüketicilerin tercihi oldu.
C segment de yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aileler tarafından tercih edildi. Bu segmentte öne çıkan modeller Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus olarak sıralandı.
D segmentte ise daha yüksek konfor ve performans arayışında olan kullanıcıların tercihleri belirleyici oldu. Segmentin en çok satan modelleri Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb olarak kayıtlara geçti. Geniş iç hacim, donanım özellikleri ve prestij unsurları, kullanıcıların D segmentindeki araçlara yönelmesinde belirleyici rol oynadı.