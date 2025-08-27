ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un 2025 ve 2026 model bazı kamyonetlerini ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle geri çağıracağını duyurdu. Toplamda 355 bin 656 aracı kapsayan bu karar, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

HANGİ MODEL ARAÇLAR ETKİLENİYOR?



NHTSA'nın açıklamasına göre; F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD serisi kamyonetlerin gösterge panelinde ciddi bir arıza tespit edildi. Araçların panel ekranı, sürücülere “uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri” doğru şekilde aktaramıyor. Bu durumun, trafikte güvenliği tehlikeye atabileceği uyarısı yapıldı.

NHTSA, araç sahiplerinin 2 Eylül’den itibaren bilgilendirileceğini açıkladı. Ford ise sorunun ücretsiz yazılım güncellemesi ile giderileceğini belirtti.