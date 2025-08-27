ARA
Lego çiçekler yüz güldürdü

Lego, yılın ilk altı ayında çiçek, sukulent ve Formula 1 yarış arabası temalı setlerin etkisiyle gelirini yüzde 12 artırarak rekor seviyeye taşıdı.


Şirket, altı aylık raporuna göre gelirini 34,6 milyar Danimarka kronu (5,4 milyar dolar) olarak açıkladı. Faaliyet karı ise yıllık bazda yüzde 10 artarak 9 milyar Danimarka kronu (1,4 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

CNBC'nin haberine göre Lego CEO'su Niels Christiansen, şirketin gelir, faaliyet karı ve net kar açısından şimdiye kadarki en iyi ilk yarıyılı geride bıraktığını belirtti.

Lego, yılın ilk altı ayında 314 yeni set piyasaya sürerek bir başka rekor kırdı. 

Şirket portföyünü genişleterek ev dekorasyonu için duvar sanatı setleri ve lisanslı ürünler ekledi; animasyon dizisi “Bluey” ve anime “One Piece” temalı setler de satışa sunuldu. 2026 yılında ise Pokemon ile çok yıllık bir ortaklık başlatılacak.

Şirket, botanik serisi (çiçek, sukulent ve buket setleri) ve Epic Games iş birliği aracılığıyla dijital- fiziksel entegrasyonu güçlendirerek yeni kullanıcıların Lego dünyasına katılımını artırdı. 

Lego, yılın ilk altı ayında dünya genelinde 24 yeni mağaza açtı.

