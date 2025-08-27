ARA
  • TCMB'den konut kredisi analizi: Kredi kullanımı tüketimi ne kadar etkiledi?

Çalışma, faiz indirim döngüsünde konut kredi faiz oranı sabit olsa dahi nakit akış kanalının çalışabileceğini gösteriyor.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), "Ekonomi Notları" raporunu yayımladı. Yeni raporda konut kredisi ödemelerinin hanehalkı tüketimine etkisi mercek altına alındı.

Raporun özetinde şu sözlere yer verildi:

"Faiz indirim döngüsünün öngörülmeyen yüksek enflasyona yol açtığı durumda bireylerin öngördüğümüz harcanabilir gelirlerinden tüketime dönüşebilecek bir alan oluşmaktadır. Ayrıca, nakit akışı kanalının yüksek enflasyon dönemi boyunca daha fazla alan yaratarak tüketime göreli yüksek katkı sağladığı gösterilmiştir. Açılan alanın, konut kredisi aylık taksit tutarı ne kadar büyük ve gelir artışı ne kadar yüksekse o kadar fazla olduğu gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre nakit akışının özel tüketim harcamalarına birikimli katkısı 2022 yılından itibaren artmaya başlamış, 2024 yılı için ise yüzde 6,9 olarak hesaplanmıştır."

Türkiye’de yakın geçmişte gözlenen iki faiz indirim döngüsünü ele alan raporda "Her iki döngüde de faiz oranları enflasyon ve enflasyon beklentilerinin ve dolayısıyla Taylor kuralının ima ettiğinden düşük seviyelerde tutularak bu kurala göre gevşek denilebilecek bir para politikası uygulanmış, döviz kurunda yaşanan sert kayıplar enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve enflasyon gerçekleşmelerinin yüksek düzeylerde seyretmesine neden olmuştur" sözlerine yer verildi.

 

