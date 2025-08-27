Meyve bahçesi kurdu, mahalleliyi de iş sahibi yaptı

Meyve toplamaya gelen Gürkan Kılıç da böyle bir bahçeyi kente kazandırdığı için genç girişimciye teşekkür ederek, "Meyveleri hem dalından topluyoruz hem de tadına bakıyoruz." dedi.

Sema Gülen ise bahçeyi arkadaşları sayesinde keşfettiğini dile getirerek, "Tadına bakarak topluyoruz. Satın aldıklarımızla da evde pasta yapacağım." diye konuştu.

Ailesiyle meyve toplayan Mücahit Coşkun, kızının ahududunu çok sevdiğini için sürekli bahçeye geldiklerini belirterek, meyveleri dalından toplayarak yemenin tadına vardıklarını kaydetti.