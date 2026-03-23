ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’daki saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, ABD ile İran’ın son iki gündür Orta Doğu’daki duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Trump, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.