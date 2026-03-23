ARA
DOLAR
44,34
0,09%
DOLAR
EURO
51,52
0,09%
EURO
ALTIN
6566,51
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
Trump'tan İran için dikkat çeken karar: 'Tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Son Güncellenme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’daki saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, ABD ile İran’ın son iki gündür Orta Doğu’daki duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu. 

Trump, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL