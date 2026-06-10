Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.744,64 puanda yatay tamamlarken, piyasalarda en dikkat çeken gelişme altında yaşandı. Standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,8 gerileyerek 6 milyon 220 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra önceki kapanışına göre yüzde 0,02 değer kazanarak 13.744,64 puandan kapandı. Teknoloji hisseleri yükselişiyle öne çıkarken, altın piyasasında yaşanan sert düşüş dikkat çekti.

BIST 100 günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 düşüşle 13.725,21 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 13.600,31, en yüksek ise 13.835,50 puanı gören endeks, günü yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puanda tamamladı.

BIST 30 endeksi ise yüzde 0,22 yükselerek 15.646,94 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri öne çıktı

Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 4,11 ile en fazla yükselen sektör oldu. Buna karşılık mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 34'ü yükselirken, 63'ü değer kaybetti, 3 hisse ise günü yatay tamamladı. En fazla işlem gören hisseler Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Europower Enerji ve Akbank oldu.

Altında sert gerileme

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 6 milyon 220 bin liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 4.122 dolar seviyesinde işlem gördü.

Döviz ve petrol cephesinde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı efektif kura göre dolar alışta 46,0168 lira, satışta ise 46,2012 lira oldu.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1548, sterlin/dolar paritesi 1,3394 ve dolar/yen paritesi 160,5 seviyesinde işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yaklaşık yüzde 0,9 artışla 92 dolar seviyesinde alıcı buldu.