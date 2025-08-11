ARA
  Trump yeni hedefini belirledi: "Hemen şehri terkedin"

Trump yeni hedefini belirledi: "Hemen şehri terkedin"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’deki evsizlerin “derhal” şehri terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

11 Ağustos 2025 | 11:13
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 11:53
Trump yeni hedefini belirledi: "Hemen şehri terkedin"

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, evsizlere “Başkentten çok uzakta kalacak yerler verileceğini” belirtti. Suçluların ise taşınmak zorunda olmadığını ve hapishaneye gönderileceklerini ifade etti.

BBC'nin haberine göre Trump, başkentte suç oranlarını azaltma ve kenti daha güvenli hale getirme hedefiyle bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 

Geçen ay, evsizlerin tutuklanmasını kolaylaştıran bir kararnameyi imzalayan Trump, geçen hafta federal kolluk kuvvetlerini Washington DC sokaklarına sevk etmişti. 

Cuma günü ABD Park Polisi, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), FBI ve Kolluk Kuvveti Hizmeti’nden oluşan yaklaşık 450 federal güvenlik görevlisi, suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla başkente gönderildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, son iki yılda şiddet suçlarının 30 yılın en düşük seviyesine indiğini ve şu anda bir suç artışı yaşanmadığını açıkladı. 

Bowser, Beyaz Saray yetkililerinin başkenti Bağdat’a benzetmesini ise “abartılı ve gerçeğe aykırı” olarak nitelendirdi.

Washington DC, eyalet statüsünde olmadığı için federal yönetim tarafından denetleniyor. Başkan, kentteki federal arazi ve binaların kontrolünü elinde tutarken, bölgenin tamamının kontrolü için Kongre onayı gerekiyor.


