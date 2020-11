ABD’de seçim yarışı devam ederken ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump twitter hesabından yeni mesajlar paylaştı. Trump, “Dün gece Demokratların yönettiği veya neredeyse tamamen kontrol ettiği çoğu kilit eyalette çoğu zaman sağlam bir şekilde öndeydim. Ama sonra sürpriz oy yığınları sayılırken teker teker sihirli bir şekilde yok olmaya başladılar. ÇOK GARİP, ve ‘anketörler’ tarihe geçecek bir şekilde tamamen yanıldı” dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise “Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor? ” diye sordu.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020