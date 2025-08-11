UFC'nin ABD'deki yayın hakları 7,7 milyar dolara satıldı

2026’dan itibaren geçerli olacak anlaşma, 13 büyük UFC organizasyonu ve 30 “Fight Night” etkinliğini kapsıyor. Paramount, yıllık ortalama 1,1 milyar dolar olmak üzere toplamda 7,7 milyar dolar ödeyecek.

Tüm UFC karşılaşmaları ve etkinlikleri ABD’de Paramount+ platformunda yayınlanacak, bazı seçili etkinlikler ise CBS kanalında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Anlaşma kapsamında kullanıcılar etkinlikler için ek bir ücret ödemeyecek.

Disney’in ESPN platformu, 2025 sonunda sona erecek mevcut anlaşma kapsamında beş yıl için yıllık ortalama 500 milyon dolar ödüyordu.

TKO Group Başkanı ve COO’su Mark Shapiro, izleyiciler için her şeyin tek bir platformda sunulmasının önemli olduğunu ve bu modelin genç izleyiciler açısından avantaj sağladığını belirtti.

CNBC'nin haberine göre UFC ve WWE’nin 2023’te birleşmesiyle kurulan TKO, geçen hafta WWE’nin ABD’deki özel etkinliklerinin yayın hakları için ESPN ile beş yıllık, 1,6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.