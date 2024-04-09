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'Tamam, kendi işimizi kuralım dedik, bu işe girdik'

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Genç Çiftçi" projesiyle başladıkları besicilikte 8 yılda hayvan sayısını 6'dan 220'ye çıkaran Sevil ve Mesut Ayan, bu yıl 500 büyükbaş hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Peki, bu işe nasıl başladılar? İşte anlattıkları

09 Nisan 2024 | 16:27
Son Güncellenme: 09 Nisan 2024 | 16:52
'Tamam, kendi işimizi kuralım dedik, bu işe girdik'

Düzce'de besicilik hayallerini gerçekleştiren çift, devlet desteğiyle üretimlerini artırdığını söylüyor... Bu işe nasıl başladıklarını şöyle anlatıyorlar:

1 FARKLI İŞLER YAPIYORLARDI

FARKLI İŞLER YAPIYORLARDI İlçede halı yıkama dükkanı işleten Mesut Ayan ile özel firmada çalışan eşi Sevil Çerçi Ayan, 8 yıl önce hayvancılık desteklerini araştırdıktan sonra besicilik yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine başvuran çift, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünün besicilik kursunu tamamladı.

2 HİBE DESTEĞİ ALDILAR

HİBE DESTEĞİ ALDILAR Projelerinin onaylanmasının ardından hibe desteğiyle aldıkları büyükbaşlara kiraladıkları 50 metrekare ahırda bakmaya başlayan çift, zaman içerisinde 4 dönüm üzerinde oluşturdukları 1000 metrekare kapalı alanı bulunan çiftlikte hayvan sayısını 220'ye çıkardı.

3 KREDİLER

KREDİLER Destekler kapsamında 6 milyon lira düşük faizli hayvancılık ve 300 bin lira faizsiz yem kredisi ile hayvan başı 2 bin liralık destekten faydalanan çift, Hereford ırkı büyükbaşlarla kırmızı et üretimine devam ediyor.

4 'HAMİLELİK NEDENİYLE AYRILMIŞTIM'

'HAMİLELİK NEDENİYLE AYRILMIŞTIM' 3 çocuk annesi, 36 yaşındaki Sevil Çerçi Ayan, AA muhabirine, eşiyle çiftlik hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ayan, çalıştığı firmadan hamileliği dolayısıyla ayrıldığı sırada eşiyle devletin tarım ve hayvancılık desteklerini araştırdıklarını ve eşinin "Genç Çiftçi" projesinden bahsettiğini anlattı.

5 'TAMAM KENDİ İŞİMİZİ KURALIM' DEDİK

'TAMAM KENDİ İŞİMİZİ KURALIM' DEDİK "Zaten evliliğimiz boyunca hep istiyordu hayvancılık yapmayı ama sürekli erteleme durumu vardı. Sonra 'Tamam, kendi işimizi kuralım.' dedik, başvurduk." diyen Ayan, zorlu geçen süreçte aldıkları destekle 2016'da 6 hayvanla küçük işletmelerinde işe başladıklarını aktardı.

6 KURSLARA KATILIYORUZ

KURSLARA KATILIYORUZ 42 yaşındaki Mesut Ayan da hayvan kapasitelerini 500'e çıkartıp ekonomiye daha çok katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, hayvanların sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları ve kursları var, onlara katılıyoruz. Uyguladıkları aşılama desteklerinden yararlanıyoruz. Alet, ekipman başvurularını da yine müdürlüğümüze yapıyoruz." diye konuştu.

7 BU KONUDA AÇIK VAR

BU KONUDA AÇIK VAR Devlet destekleri ve hayvancılık kredileriyle çok kolay şekilde besicilik yapılabileceğini, bu sayede ülkenin et ihtiyacına da katkı sağlanacağını vurgulayan Ayan, "Gençlerin, bayanların özellikle bu tür işlere girmesini isterim. Devlet kurumlarının, Ziraat Bankasının çiftçilere sağladığı çok güzel sübvansiyonlu krediler var, bence çok yararlı olur." dedi. Ayan, özellikle gençlerin hayvancılıktan memnun kalacaklarına ve güzel kazanç elde edeceklerine değinerek, "Gerçekten bu konuda açık var. Devletimizin bu konuda çok büyük destekleri var. Bunlardan yararlanınca her şey çok daha kolay oluyor." ifadesini kullandı.
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