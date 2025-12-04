AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavları için 25 Kasım itibarıyla erişime açılan sınav giriş belgenizi (öğrencilerin hangi il, ilçe, bina, salon ve sırada sınava gireceğini gösteren belge) görüntülemek ve çıktısını almak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları

Adres Ziyareti: Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu olan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine gidin.

Sisteme Giriş: Sisteme e-Devlet şifreniz veya öğrenci hesabınızla giriş yapın.

Belgeye Ulaşım: Menü üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri" ve ardından "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın.

Çıktı Alma: Belgenizi PDF formatında görüntüleyerek bir yazıcıdan çıktısını alın.

Önemli Hatırlatmalar

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

Sınav giriş belgenizin üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur.

Sınava giderken bu belgenin yanı sıra geçerli bir kimlik kartını (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı vb.) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.