ARA
DOLAR
42,45
0,01%
DOLAR
EURO
49,57
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5742,11
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
10918,51
-1,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin heyecanla beklediği haber geldi. 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Sınavları için öğrencilerin sınava nerede gireceklerini gösteren sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?


AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AÖF Güz Dönemi vize sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek.  2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Sınavları için öğrencilerin sınava nerede gireceklerini gösteren sınav giriş belgeleri yayınlandı. 

1 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖF Güz Dönemi Vize Sınav Takvimi

BilgiDetay
Sınav Tarihleri6-7 Aralık 2025 (Cumartesi ve Pazar)
Sabah Oturumu Saati09.30
Öğleden Sonra Oturumu Saati14.00

Sınavlara katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgelerinde belirtilen oturum saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları önemlidir.

2 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavları için 25 Kasım itibarıyla erişime açılan sınav giriş belgenizi (öğrencilerin hangi il, ilçe, bina, salon ve sırada sınava gireceğini gösteren belge) görüntülemek ve çıktısını almak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

AÖF Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları

Adres Ziyareti: Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu olan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine gidin.

Sisteme Giriş: Sisteme e-Devlet şifreniz veya öğrenci hesabınızla giriş yapın.

Belgeye Ulaşım: Menü üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri" ve ardından "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın.

Çıktı Alma: Belgenizi PDF formatında görüntüleyerek bir yazıcıdan çıktısını alın.

Önemli Hatırlatmalar

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

Sınav giriş belgenizin üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur.

Sınava giderken bu belgenin yanı sıra geçerli bir kimlik kartını (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı vb.) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Akademik Yılı Sınav Takvimi aşağıdaki gibidir:

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

SINAV TÜRÜSINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL