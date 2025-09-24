İngiliz ekonomisine 2.2 milyar sterlin katkı yapan sektör: 45 bin kişiye iş sağladı

Oxford Economics'in açıkladığı rapor Birleşik Krallık'taki içerik üreticilerini ve fenomenleri temsil etmek üzere bir parlamento grubunun kurulmasıyla aynı döneme denk geliyor. Grubun eş başkanı ve İşçi Partisi Milletvekili Feryal Clark, içerik üreticilerini "yeni bir yaratıcı devrimin öncüleri" olarak nitelendirerek, "Westminster'da çok uzun zamandır yeterince değer görmediklerini" ifade etti.

YouTube'da fitness videoları yayımlayan ve yaklaşık 6,5 milyon takipçisi olan İngiliz içerik üreticisi Lilly Sabri, araştırmayı ve parlamento grubunun oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı. BBC'ye verdiği demeçte, "Yıllardır insanlar, içerik üreticiliğinin gerçek bir iş olup olmadığını ve bundan sürdürülebilir bir kariyer inşa edilip edilemeyeceğini sorguluyorlardı" dedi.

Karşılaştıkları zorluklar

İçerik üreticileri, karşılaştıkları zorluklar arasında eğitim ve finansman fırsatlarına erişim, uygun stüdyo mekanları bulma ve film çekme izinleri alma gibi konuların bulunduğunu belirtiyor. Milletvekili Clark, "Bu yeni, partiler arası forum bu durumu düzeltecek: yetenekleri körelten engelleri ortadan kaldıracak, içerik üreticilerini çağımızın öncüleri olarak savunacak ve Britanya'nın yaratıcılığın, yeniliğin ve hırsın nihai evi olarak dünyaya liderlik etmesini sağlayacak" dedi.

Lilly Sabri, aynı zamanda nitelikli bir profesyonel olduğunu vurgulasa da, kariyerinde yayıncılığın merkezi bir rol oynadığını söyledi. "YouTube'da sekiz yıl önce içerik üreticisi olarak başladım, ilk şirketimi yaklaşık üç yıl önce, ikinciyi ise kısa bir süre sonra kurdum. Fizyoterapistlik diplomam yaptığım işin ayrılmaz bir parçası olsa da, YouTube olmasaydı bugün bulunduğum yerde olamazdım ve bu şirketleri kurup bu kadar çok kişiyi istihdam edemezdim."