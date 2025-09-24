ARA
Bir şirkete göre 2. elde en az sorun çıkartan 8 otomobil

VavaCars, ikinci el otomobilde en az sorun çıkaran marka ve modellere yönelik araştırma gerçekleştirdiğini söylüyor. Peki, şirketin açıklamasına göre bu çalışmada hangi modeller öne çıktı?


Son Güncellenme:
Bir şirkete göre 2. elde en az sorun çıkartan 8 otomobil

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana satış sonrası süreçlerinden elde edilen müşteri geri bildirimleri ve araç problemleri incelenerek hazırlanan liste, ikinci el araç sahipliğinde uzun ömür ve mekanik güvenilirlik kriterleri dikkate alınarak oluşturuldu.

EN AZ SORUN ÇIKARAN VE SORUNSUZ MODELLER

Araştırmaya göre, Türkiye ikinci el araç pazarında satış hacmi yüksek modellerden Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea en az sorun çıkaran araçlar olarak öne çıktı. Şirket açıklamasında "Düşük arıza oranları, uygun servis maliyetleri ve yüksek memnuniyet oranlarına sahip bu modeller, uzun vadeli kullanımda da mekanik dayanıklılık gösteriyor" diyor.

Araştırmada, Türkiye'de daha düşük satış hacmine sahip modeller arasında ise Seat Arona, Toyota Yaris, Nissan Micra, Citroen C3 Aircross ve Hyundai Bayon modelleri sorunsuz araçlar olarak sıralandı. Açıklamada "Bu araçlar, kompakt yapıları, mekanik dayanıklılıkları ve düşük yakıt tüketimleriyle özellikle şehir içi kullanımda tercih ediliyor" deniliyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, müşteriler için sadece satış sürecinin değil, satış sonrası deneyimin de kritik önem taşıdığını belirtti.

Gözelekli, verilerinin, güvenilir markaların Türkiye pazarında güçlü konumunu koruduğunu gösterdiğini söyledi.

