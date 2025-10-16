‘Yüzyılın boşanma davası’nda son gelişme: 1 milyar dolarlık tazminat rafa kalktı

Güney Kore medyası tarafından “yüzyılın boşanması” olarak nitelendirilen SK Group’un başkanı Chey Tae-won ile eski Devlet Başkanı’nın kızı Roh So-young’un boşanmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi Tae-won’un eski eş So-young’a 1,38 trilyon won (yaklaşık 1 milyar dolar; 788 milyon sterlin) tazminat ödemesine ilişkin alt mahkeme kararını bozdu.

Ülke tarihinin en büyük boşanma tazminatı

BBC'de yer alan habere göre mahkeme, çiftin mal varlığının değerinin yanlış hesaplandığına karar vererek davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Chey Tae-won ile Roh So-young 2015 yılında Tae-won’un sevgilisinden çocuk sahibi olduğunu itiraf etmesinin ardından evliliklerini sonlandırmıştı.

1,38 trilyon wonluk tazminat ödeme kararı, geçtiğimiz sene başkent Seul’deki bir mahkeme tarafından verilmişti. Bu karar, o dönem ülke tarihinin en büyük boşanma tazminatı olarak değerlendirilmişti.

SK Group hisselerinde düşüş

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Roh Tae-woo’nun kızı olan Roh So-young’un babasına ait 30 milyar wonluk gizli fonun, SK Group’un büyümesine katkı sağladığını ve bunun çiftin ortak mal varlığına Roh’un katkısı olarak sayılabileceğini belirtmişti.

Chey Tae-won ise bu kararın ardından tazminata itiraz etti.

Perşembe günü Güney Kore Yüksek Mahkemesi, söz konusu gizli fonun eski Devlet Başkanı tarafından “yasadışı şekilde alınan rüşvetlerden kaynaklandığına” karar verdi ve çiftin ortak mal varlığının bir parçası olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Chey Tae-won’un avukatı Lee Jae-geun, “Yüksek Mahkemenin bu fonun çiftin ortak mülküne katkı olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu açıkça belirtmesi çok önemli bir karar” ifadelerini kullandı.

Ancak mahkeme, Roh So-young lehine 2 milyar wonluk nafaka kararını onadı.

Kararın ardından SK Group hisseleri perşembe günü yüzde 5,4 değer kaybetti. Bu düşüş, Chey’in eski eşiyle süren hukuk mücadelesinin uzayacağı yönünde yorumlandı.

Analistler ise kısa vadede SK Group’ta bir yönetim değişikliği beklemiyor. SK Group’un faaliyet alanları; telekomünikasyon, enerji, ilaç ve yarı iletken sektörlerini kapsıyor.