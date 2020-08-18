Dijital dönüşüm yolculuğunu ‘dijital perakende’ konsepti ile başlatan CarrefourSA, önümüzdeki dönemde müşterilerin marketlerde daha az kişiye temas ederek alışveriş yapmasını sağlayacak projelere odaklanacak.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Salgınla birlikte hayatımız, tam anlamıyla dijitalleşme dönemine girdi” diyor. Türkiye hipermarket kavramıyla Fransız perakende zinciri Carrefour’un 1993 yılında İçerenköy’de ilk mağazasını açmasıyla tanıştı. 1996 yılında Carrefour’la Sabancı Holding’in güç birliği yapmasıyla CarrefourSA markası ortaya çıktı.

Bugün 52 ilde 643 marketiyle hizmet veren CarrefourSA, mağazalaşma konusunda olduğu gibi dijitalleşme konusunda da farklılaşmaya çalışıyor. Dijital dönüşüm yolculuğunu ‘dijital perakende’ konsepti ile başlatan şirket, bu kapsamda marketlerinde self servis kasalar, self servis teraziler, dijital ekranlar, kiosklar gibi hizmetler devreye aldı.

Pandemi süreci şirketin hem önceki uygulamalarının meyvesini topladığı hem de yeni uygulamalar hayata geçirdiği bir dönem oldu. Marketlerde ve Carrefoursa.com’da müşteri odaklı birçok yeni uygulama başlatıldı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu şu bilgileri veriyor: “Yeni projelere odaklanıyoruz. Örneğin pandeminin başlangıcıyla birlikte 60 yaş üzerindeki müşterilerimizle sağlık çalışanlarına yönelik olarak Öncelikli Teslimat sitemi başlattık.

Sağlık çalışanlarına özel indirim uygulamasının yanı sıra mağazalarımızda özel kasa hizmetini devreye aldık. Alo Sipariş hizmetimiz ile müşterilerimizin yakınlarındaki marketi arayarak siparişlerini verdiği ve bu siparişlerin gün içinde kapılarına teslim edildiği hizmet noktalarını yaygınlaştırdık.”

Yakın zamanda başlatılan Markette Hazır (Click & Collect) hizmeti kapsamında da müşteriler, online market Carrefoursa.com üzerinden siparişlerini verip aynı gün içinde kendilerine en yakın marketten kasada sıra beklemeden siparişlerini teslim alabilir hale geldi.

e-İRSALİYE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR *

CarrefourSA bünyesindeki farklı birimlerden 10 çalışan dijital dönüşüme odaklanıyor. Şirket önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çözümler üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki dönemde müşterilerin marketlerde daha az kişiye temas ederek alışveriş yapmasını sağlayacak projelere ve depodan satış için kullanılacak ‘in-store ordering’ (mağaza içi sipariş) uygulamalarına ağırlık verilmesi planlanıyor. Ayrıca dinamik fiyatlandırma konularında da çalışmalar devam ediyor.

İş dünyasında en çok tüketilen maddelerin başında kağıt geliyor. Sürdürülebilir bir çevre için dijital dünyanın getirisi olarak e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarını kullanmaya başlayan şirket, e-İrsaliye projesi üzerine çalışmaya devam ediyor.

TRAFİK YÜZDE 100 ARTTI *

Salgınla birlikte online siparişlerin artması Carrefoursa.com’un trafiğine de yansıdı. Carre-foursa.com’un ziyaretçi trafiği, yüzde 100’den fazla arttı. Günlük gönderimler altı katına çıkarken kapasite 10 kata kadar artırıldı. Mobil uygulama indirme adedinde beş kat artış oldu.

Carrefoursa.com’un şirketin cirosunun içindeki payı yüzde 2’den yüzde 5’e yükseldi. Günlük 6 bin sipariş teslim eden şirketin aylık 7 milyon Carrefoursa.com ziyaretçisi bulunuyor. Kartallıoğlu, “Pandemi öncesinde marketlerimizden alışveriş yapıp pandemi ile birlikte online marketimizi tercih etmeye başlayan müşterilerimizin yüzde 50’sinin pandemi sonrası normal market yerine yine Carrefoursa.com’dan alışveriş yapacaklarını düşünüyoruz” diyor.

Yaz mevsimi ile birlikte yazlık bölgelerdeki nüfus artmasıyla şirket, bu bölgelerdeki market ve Carrefoursa.com operasyonlarını hızlandırmaya başladı. Kontrollü sosyal hayat dolayısıyla otel gibi konaklama yerlerinden ziyade tekneler tercih edildiği için marinalardaki marketlere odaklanıldı.

CarrefourSA Mavi teknesi bu yaz da Göcek ve çevresindeki teknelere hijyen kuralları çerçevesinde hizmet götürecek. Kartallıoğlu, devam eden normalleşme süreciyle birlikte yeni marketleri de hizmete açmaya devam edeceklerini söylüyor.

Pandemi döneminde ürün tedariği tüm perakendeciler için en önemli başlıklardan biri oldu. Bu süreçte yerli üretime ve yerel üreticiye yönelik yapılan projeler şirketlere büyük katkı sağladı.

Kutay Kartallıoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdiğimiz desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile işbirliği gerçekleştirerek artırdık” diyor.

Şirket, alım garantisi ile çalıştığı sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyor. CarrefourSA Türkiye’nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze – meyve alımı gerçekleştiriyor.

GIDA PERAKENDESİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR *

SAĞLIK VE HİJYEN

Pandemiden bu yana sağlık ve hijyen ürünlerine artan talebin devam edeceğini düşünüyoruz. Doğru beslenme, sağlıklı gıda, gıda takviyeleri başta olmak üzere sağlıklı beslenme odaklı ürünler daha ön planda olacak.

GÜVEN DUYGUSU

Salgınla birlikte geleceğe dair oluşan belirsizlik, güven duygusunu öne çıkardı. Müşteriler kalite ve güven dolayısıyla hem alışveriş tercihlerini hem de alışveriş yaptığı platformları değiştirdi. Dijital platformlar vasıtası ile hızlı ve kolay alışveriş hizmetlerine talep arttı.

KENDİN YAP

Evde kaldıkça aile bireyleri, kendin yap mantığı ile hem yemek yaptılar hem eğlendiler hem de hobileriyle uğraştılar. Örneğin son dönemde evlerde tamirat işleri, başta ekmek olmak üzere çeşitli unlu mamullerin pişirilmesi, saç kesimi büyük oranda arttı.

DİJİTALLEŞME

Salgınla birlikte hayatımız, tam anlamıyla dijitalleşme dönemine girdi. Dijitalleşmeyi, online marketimizde çok net gözlemleyebiliyoruz. Carrefoursa.com’da ve online market mobil uygulamamızda ziyaretçi trafiği, yüzde 100’den fazla artış gösterirken günlük gönderim kapasitemiz 6 katına çıktı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tüm bu başlıkların devamı için sürdürülebilirlik önemli… Artık hayatımız, eskisi gibi olamayacak. Doğanın ve insan sağlığının önemini daha iyi anladık. Artık doğaya dönüş, çevre sağlığı başta olmak üzere sosyal fayda kapsamında neler yapabileceğimize daha çok odaklanmalı, fikirler üretip hayata geçirmeliyiz.