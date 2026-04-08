TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek? Çorum TOKİ kurası hangi gün, saat kaçta?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak başlattığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde heyecan, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Çorum’a taşınıyor. Peki TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek? Çorum TOKİ kurası hangi gün, saat kaçta?

79 ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul ile birlikte listenin son sıralarında yer alan Çorum için beklenen resmi duyuru yapıldı.

Çorum TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Çorum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için kura takvimi şu şekilde belirlendi:

Kura Tarihi: 10 Nisan 2026 Cuma

Kura Saati: 14:00

Yer:   Atatürk Kapalı Spor Salonu

İlçelere Göre Konut Dağılımı

Çorum genelinde yapılacak 2.867 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Çorum Merkez: 1.500 Konut

Sungurlu: 253 Konut

Osmancık: 210 Konut

İskilip: 204 Konut

Alaca: 200 Konut

Bayat, Kargı, Mecitözü ve Ortaköy: Diğer kontenjanlar bu ilçeler arasında paylaştırılmıştır.

 

 

Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi canlı olarak TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (YouTube, Twitter) üzerinden takip edilebilecek. Kura tamamlandıktan sonra hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti ile.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranından T.C. Kimlik numaranızla.

Çorum kurasının 10 Nisan'da tamamlanmasıyla birlikte, tüm gözler projenin final aşaması olan İstanbul kurasına çevrilecek. İstanbul'da yapılacak 50 bin konutluk dev kura çekimiyle birlikte 500 bin konutluk projenin kura aşaması tamamen noktalanmış olacak.
