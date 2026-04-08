Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar oldu? Zam ne zaman geçerli?

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nu (SSDF) güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme, bedelli askerlik tutarını doğrudan etkileyen yeni bir hesaplama yöntemini ve ek katkı paylarını beraberinde getirdi.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti ve Artış Oranı
Teklif yasalaştığı takdirde, bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı artışından bağımsız olarak ek bir düzenlemeyle güncellenecek:
Mevcut Ücret: 333.089 TL
Teklif Edilen Yeni Ücret: 416.361 TL
Artış Oranı: Yaklaşık %25
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, bu artıştan elde edilecek ek gelir doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılacak. Bu kaynakla, yerli ve milli savunma projelerinin (Kaan, Altay, İHA/SİHA vb.) finansmanının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yasalaşma Süreci: Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Düzenleme şu an yasama sürecinin kritik bir evresinde bulunuyor:
Plan ve Bütçe Komisyonu: Teklif, komisyondan onay aldı.
TBMM Genel Kurulu: Bir sonraki aşama, teklifin Genel Kurul'da görüşülüp oylanmasıdır.
Cumhurbaşkanı Onayı ve Resmi Gazete: Genel Kurul'dan geçen metin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
Eğer bedelli askerlik planınız varsa ve bu %25'lik ek artıştan etkilenmek istemiyorsanız, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce başvurunuzu tamamlayıp ödemenizi yapmanız büyük önem taşıyor. Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren sistemdeki rakamlar otomatik olarak 416 bin 361 TL'ye güncellenecektir.