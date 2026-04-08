EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB EKYS sonuçları sorgulama

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen KYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) ardından, ÖSYM tarafından belirlenen resmi takvimle birlikte sonuç tarihi netleşti.
MEB EKYS Sonuç Tarihi ve Saati
ÖSYM tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, müdür ve müdür yardımcılığı adaylarının kaderini belirleyecek sonuçlar şu takvimle duyurulacak:
Sonuç Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe
Beklenen Saat: ÖSYM'nin gelenekselleşen uygulaması doğrultusunda, sonuçların sabah saat 10:00 itibarıyla erişime açılması öngörülüyor.
EKYS Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
Sınava katılım sağlayan eğitimciler, sonuçlarına dijital kanallar üzerinden ulaşabilecek. Fiziksel bir sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Sorgulama Adresi: sonuc.osym.gov.tr
Gerekli Bilgiler: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi.
Sonuç Bilgisinde Yer Alanlar: Adaylar, ekran üzerinde kaç doğru ve yanlış yaptıklarını, toplam puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecekler.
Puan Sonrası Atama Süreci
Sonuçların yarın açıklanmasıyla birlikte, yönetici adayları için mülakat ve yerleştirme süreci başlayacak:
Mülakat Takvimi: Yazılı sınav puanı belirlenen barajı geçen adaylar, MEB tarafından duyurulacak tarihlerde sözlü sınava davet edilecek.
Tercih İşlemleri: Yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıyla oluşan "Atamaya Esas Puan" üzerinden okul tercihlerine geçilecek.