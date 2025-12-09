ARA
  • BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme süreci için kritik bir adımı tamamladı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. BİLSEM sınav giriş belgeleri nasıl alınır? İşte BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama süreci için beklenen duyuruyu yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilecek BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri sorgulama ekranı erişime açıldı. 

BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Teslim Süreci

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilere ait sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, belgelere erişim ve velilere teslim süreci detaylandırılmıştır.

Erişim Yeri: Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri / Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden yayımlanmıştır.

Velilere Teslim Prosedürü: Belgelerin geçerli sayılması için:

Fotoğraflı giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.

Onaylanan belgeler, öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bu belgeler, öğrencilerin ön değerlendirme uygulamasına hangi merkezde, hangi tarihte ve saatte katılacağını gösteren tek resmi belgedir.

Uygulama Başlangıcı: 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.

E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuç Takvimi

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirmeye (mülakat) katılmaya hak kazanan öğrencilerin sonuçları belirlenen tarihte ilan edilecektir.

SüreçTarih Aralığı
Ön Değerlendirme Uygulamaları15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026
Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı27 Şubat 2026

 

Adım Adım BİLSEM 2025-2026 Sınav ve Yerleştirme Takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2025-2026 BİLSEM Sınav Takvimi, öğrencilerin tanılama ve yerleştirme sürecini adım adım göstermektedir.

İşte sürecin başlangıcından kayıt hakkının kazanılmasına kadar olan tam takvim:

Tarih AralığıSüreçNotlar
9 Aralık 2025Ön Değerlendirme Giriş Belgelerinin YayımlanmasıBelgeler e-Okul üzerinden yayımlandı ve okul müdürlükleri tarafından onaylanarak teslim edilecek.
15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026BİLSEM Ön Değerlendirme UygulamalarıÖğrencilerin tablet tabanlı grup tarama uygulamaları.
27 Şubat 2026Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanıÖn değerlendirmeyi geçen öğrencilerin listesi açıklanacak.
2 – 6 Mart 2026Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz BaşvurularıSonuçlara itiraz süreci.
16 – 27 Mart 2026Bireysel Değerlendirme Randevularının OluşturulmasıMülakat takvimleri belirlenecek.
30 Mart 2026Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin YayımlanmasıMülakata giriş belgeleri yayımlanacak.
6 Nisan – 19 Haziran 2026Bireysel Değerlendirme UygulamalarıAlanında uzman komisyonlarca birebir mülakatlar yapılacak.
3 Temmuz 2026Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin AçıklanmasıBİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin nihai listesi ilan edilecek.

 
