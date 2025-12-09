BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama süreci için beklenen duyuruyu yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilecek BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri sorgulama ekranı erişime açıldı.
1 BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Teslim Süreci
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilere ait sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, belgelere erişim ve velilere teslim süreci detaylandırılmıştır.
Erişim Yeri: Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri / Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden yayımlanmıştır.
Velilere Teslim Prosedürü: Belgelerin geçerli sayılması için:
Fotoğraflı giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.
Onaylanan belgeler, öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
Bu belgeler, öğrencilerin ön değerlendirme uygulamasına hangi merkezde, hangi tarihte ve saatte katılacağını gösteren tek resmi belgedir.
Uygulama Başlangıcı: 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.
E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2 BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuç Takvimi
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirmeye (mülakat) katılmaya hak kazanan öğrencilerin sonuçları belirlenen tarihte ilan edilecektir.
|Süreç
|Tarih Aralığı
|Ön Değerlendirme Uygulamaları
|15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026
|Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı
|27 Şubat 2026
3 Adım Adım BİLSEM 2025-2026 Sınav ve Yerleştirme Takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2025-2026 BİLSEM Sınav Takvimi, öğrencilerin tanılama ve yerleştirme sürecini adım adım göstermektedir.
İşte sürecin başlangıcından kayıt hakkının kazanılmasına kadar olan tam takvim:
|Tarih Aralığı
|Süreç
|Notlar
|9 Aralık 2025
|Ön Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|Belgeler e-Okul üzerinden yayımlandı ve okul müdürlükleri tarafından onaylanarak teslim edilecek.
|15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026
|BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulamaları
|Öğrencilerin tablet tabanlı grup tarama uygulamaları.
|27 Şubat 2026
|Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı
|Ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerin listesi açıklanacak.
|2 – 6 Mart 2026
|Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Başvuruları
|Sonuçlara itiraz süreci.
|16 – 27 Mart 2026
|Bireysel Değerlendirme Randevularının Oluşturulması
|Mülakat takvimleri belirlenecek.
|30 Mart 2026
|Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|Mülakata giriş belgeleri yayımlanacak.
|6 Nisan – 19 Haziran 2026
|Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
|Alanında uzman komisyonlarca birebir mülakatlar yapılacak.
|3 Temmuz 2026
|Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Açıklanması
|BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin nihai listesi ilan edilecek.