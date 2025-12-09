BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilere ait sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, belgelere erişim ve velilere teslim süreci detaylandırılmıştır.

Erişim Yeri: Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri / Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden yayımlanmıştır.

Velilere Teslim Prosedürü: Belgelerin geçerli sayılması için:

Fotoğraflı giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.

Onaylanan belgeler, öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bu belgeler, öğrencilerin ön değerlendirme uygulamasına hangi merkezde, hangi tarihte ve saatte katılacağını gösteren tek resmi belgedir.

Uygulama Başlangıcı: 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.

E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ