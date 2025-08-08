DGS ne zaman açıklanacak? 2025 DGS sınav sonucu nereden sorgulanır?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na giren binlerce aday, iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Sınavın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen DGS'nin sonuçları yakın zamanda duyurulacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları, 14 Ağustos'ta ilan edilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirme işlemlerinde geçerli olacak. Adayların, sonraki yıllarda yapılacak yerleştirmeler için bu sonuçları kullanamayacağı bildirildi.

DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

Geçtiğimiz senenin bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor.

DGS SINAV PUANI HESAPLAMA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanları, adayların sayısal ve sözel bölümlerdeki performanslarına göre belirleniyor. Puanlama süreci şu şekilde işliyor:

Ham Puan Hesaplaması: Adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanır. Her doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

Standart Puan Hesaplaması: Her bir bölüm için (sayısal ve sözel) elde edilen ham puanların ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Bu verilerle adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Bu sayede Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan oluşturulur.

İptal Edilen Sorular: Sınavın ardından ÖSYM veya yargı mercilerince iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışında bırakılır. Bu durumda, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek puanlama yapılır.

Cevap Anahtarı Değişikliği: ÖSYM tarafından bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, puanlama güncellenen cevap anahtarı esas alınarak yeniden yapılır.