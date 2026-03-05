Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Piyasa Beklentisi: Sabit Tutma mı, İndirim mi?

Ocak ayında politika faizinin %38'den %37'ye çekilmesi, piyasada "gevşeme döngüsü başladı" sinyali olarak okunmuştu. Ancak Mart ayı için tablo biraz daha temkinli:

Sabit Tutma Ağırlıklı: Bloomberg HT ve CNBC-e gibi kuruluşların yaptığı son anketlere göre, ekonomistlerin büyük çoğunluğu Mart ayında faizin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor.

Erteleme Sebebi: Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik, TCMB'nin "bekle-gör" stratejisine geçebileceği ve olası bir indirimi Nisan veya Mayıs aylarına öteleyebileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor.