  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından 2026 yılının ikinci büyük sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Yatırımcıların gözlerini 2026 Mart ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevirmiş durumda. Piyasalar, bankanın gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceğini anlamak için Perşembe günkü toplantıya kilitlendi.

Tarih ve Saat: Karar Ne Zaman Gelecek?

TCMB'nin resmi takvimine göre Mart ayı faiz kararı şu tarihte duyurulacak:

Tarih: 12 Mart 2026, Perşembe

Saat: 14:00

Piyasa Beklentisi: Sabit Tutma mı, İndirim mi?

Ocak ayında politika faizinin %38'den %37'ye çekilmesi, piyasada "gevşeme döngüsü başladı" sinyali olarak okunmuştu. Ancak Mart ayı için tablo biraz daha temkinli:

Sabit Tutma Ağırlıklı: Bloomberg HT ve CNBC-e gibi kuruluşların yaptığı son anketlere göre, ekonomistlerin büyük çoğunluğu Mart ayında faizin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor.

Erteleme Sebebi: Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik, TCMB'nin "bekle-gör" stratejisine geçebileceği ve olası bir indirimi Nisan veya Mayıs aylarına öteleyebileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor.

 

Ocak Ayından Bugüne Ne Değişti?

Banka, Ocak ayındaki karar metninde enflasyon ve talep dengesine vurgu yaparak "kontrollü ve temkinli bir patika" mesajı vermişti. Mart toplantısında şu başlıklar belirleyici olacak:

Enflasyon Eğilimi: Aylık enflasyonun hedeflerle uyumu.

Dış Riskler: Bölgesel savaş senaryolarının Türkiye ekonomisi ve döviz kurları üzerindeki baskısı.

Likitide Yönetimi: Piyasada biriken Türk lirası likiditesinin sterilliği için ek sıkılaştırma adımlarının (zorunlu karşılıklar gibi) gelip gelmeyeceği.

TCMB 2026 Toplantı Takvimi

Yılın geri kalanında takip edilecek diğer PPK toplantı tarihleri:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026
