McDonald’s Türkiye’den kadın üreticilere güçlü destek

Bu kapsamda Türkiye’nin farklı noktalarından kadın üreticilerin hazırladığı 45 bin özel tasarım çanta, restoranlarda ve McDelivery siparişlerinde Big Mac® menülere eşlik ediyor. McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, çalışanlarının yüzde 50’den fazlasının kadın olduğunu da vurguluyor.

McDonald’s Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile yürüttüğü iş birliği kapsamında kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı çantaları misafirleriyle buluşturuyor. Restoranlardan ve Mc-Delivery üzerinden Big Mac® menü alan herkese ücretsiz olarak sunulan bez çantalar, kadın emeğine dikkat çeken özel tasarımıyla dayanışma mesajı taşıyor.

“ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADIN ÜRETİCİLER”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel iş birliğine ilişkin açıklama yapan McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, “KEDV ile hayata geçirdiğimiz proje aracılığıyla kadınların üretim yoluyla güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Aydın, Malatya ve Kahramanmaraş’taki kadın üreticiler tarafından hazırlanan 45 bin adet çantayı misafirlerimize hediye ediyoruz” diyor. Tuğçe Altınsoy, özellikle depremden etkilenen illerde yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kadınların el emeğinin daha fazla insana ulaşmasını, dayanışmanın da günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesini önemsediklerinin de altını çiziyor.

McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy

“KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 50,5’E ULAŞTI”

Tuğçe Altınsoy, McDonald’s Türkiye olarak KEDV iş birliğiyle kadınlara üretim yolculuğunda destek verirken, istihdam tarafında da kadınların daha görünür olduğu bir yapı kurduklarını belirtiyor. Tuğçe Altınsoy, sözlerine şöyle devam ediyor: “McDonald’s Türkiye olarak, toplumun her kesiminden kadınların iş gücü potansiyelini ortaya çıkarmayı ve seslerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İstihdam politikalarımızı da bu hedefe göre şekillendiriyoruz. 2026 yılı itibarıyla kadın çalışan oranımızın yüzde 50,5’e ulaşması, bu yaklaşımın sahadaki karşılığını gösteriyor. Restoranlarımızda mutfaktan kasaya, ekip liderliğinden yönetici pozisyonlarına kadar kadın çalışanlarımız aktif rol alıyor. Önümüzdeki dönemde de esnek çalışma uygulamalarımızla daha fazla kadına istihdam sağlamaya devam edeceğiz.”

