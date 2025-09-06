ARA
DOLAR
41,24
0,20%
DOLAR
EURO
48,32
0,51%
EURO
GRAM ALTIN
4755,41
1,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
10729,49
-0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi

2025-2026 akademik yılının ne zaman başlayacağı, milyonlarca üniversite öğrencisinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi


Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin gündeminde akademik takvim yer alıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversitelerde dersler başlayacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından henüz resmî olarak ilan edilmedi. Ancak, genellikle üniversitelerde güz dönemi derslerinin Eylül ayının üçüncü haftasında (15-22 Eylül) başlaması bekleniyor.

Her üniversitenin kendi akademik takvimi farklılık gösterebildiği için kesin başlangıç tarihi, ilgili üniversitelerin resmî web sitelerinde yayımladıkları takvimlerle netleşiyor. Bu nedenle, öğrencilerin en doğru bilgi için kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bazı büyük üniversitelerin açıkladığı başlangıç tarihleri şu şekilde:

Marmara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.

Ankara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025 tarihinde başlıyor.

ODTÜ: Dersler 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL