ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS süreci, 7 Eylül Pazar günü yapılacak olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak.
KPSS SAAT KAÇTA?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav takvimi ve saatleri netleşti. Adayların sınavlara girişleri için belirlenen saatlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
Sınav Takvimi ve Saatleri:
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür):
Tarih: 7 Eylül 2025 Pazar
Saat: 10.15'te başlayacak.
Sınav Binasına Giriş: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün:
Tarih: 13 Eylül 2025
Saat: 10.15'te başlayacak.
Sınav Binasına Giriş: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün:
Tarih: 14 Eylül 2025
Saat: 10.15'te başlayacak.
Sınav Binasına Giriş: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS sınavının sonuçları için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS sonuçları 10 Ekim Cuma günü adayların erişimine açılacak.
KPSS Sonuç Sorgulama Yöntemleri
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca online platformlar üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
Sonuçlarınızı Öğrenme Yolları:
ÖSYM'nin resmî internet sitesi: Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Şifresi ile https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.
ÖSYM mobil uygulaması: Aynı bilgilerle ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuç sorgulaması yapılabilir.
Unutmayın, basılı bir Sınav Sonuç Belgesi yayımlanmayacak ve bu sonuçlar, resmî tebliğ hükmünde olacaktır. Sonuç ekranında, adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacaktır.
KPSS soru ce cevapları ne zaman yayınlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı. Resmî bir tarih duyurulmamış olsa da, genellikle ÖSYM'nin sınavın yapıldığı günün akşam saatlerinde soru ve cevapların yüzde 10'unu erişime açması bekleniyor.
Sınav soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirmek için bu duyuruları yakından takip etmelidir.