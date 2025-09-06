ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

KPSS soru ce cevapları ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı. Resmî bir tarih duyurulmamış olsa da, genellikle ÖSYM'nin sınavın yapıldığı günün akşam saatlerinde soru ve cevapların yüzde 10'unu erişime açması bekleniyor.

Sınav soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirmek için bu duyuruları yakından takip etmelidir.