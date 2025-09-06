29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun coşkuyla kutlandığı resmî bir tatil günüdür. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan ettiği 29 Ekim 1923 tarihinin anısına her yıl tüm yurtta çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanır.

29 Ekim, resmî tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için bir günlük izin anlamına gelir. Bu fırsatı değerlendiren vatandaşlar, bayram coşkusuna ortak olmak için çeşitli kutlama etkinliklerine katılır.