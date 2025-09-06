29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hazırlıkları tüm yurtta devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli, 29 Ekim'in tatil olup olmadığını merak ediyor.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun coşkuyla kutlandığı resmî bir tatil günüdür. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan ettiği 29 Ekim 1923 tarihinin anısına her yıl tüm yurtta çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanır.
29 Ekim, resmî tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için bir günlük izin anlamına gelir. Bu fırsatı değerlendiren vatandaşlar, bayram coşkusuna ortak olmak için çeşitli kutlama etkinliklerine katılır.
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Türkiye'nin en önemli millî bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Ülke genelinde coşkuyla kutlanan bu özel gün, hafta ortasında yer alması nedeniyle farklı tatil planları yapma imkanı sunuyor. Çalışanlar ve öğrenciler, bu resmî tatil gününü değerlendirmek için kısa bir mola verme veya hafta sonu tatiliyle birleştirerek daha uzun bir dinlenme fırsatı yaratma planları yapabilirler.
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 29 Ekim günü Türkiye'nin ulusal bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun simgesi olan bu özel gün, yurt içinde ve yurt dışında devlet törenleriyle anılır.
Bayram kutlamaları, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlar ve 29 Ekim günü boyunca devam eder. Bu nedenle:
28 Ekim: Öğleden sonra yarım gün resmî tatil uygulanır.
29 Ekim: Tam gün resmî tatil olarak kabul edilir.
Özel sektör çalışanları için ise 28 Ekim'de yarım gün çalışma uygulaması geçerlidir. 29 Ekim'de tam gün çalışanlar, yasalar gereği ek mesai ücreti almaya hak kazanırlar.