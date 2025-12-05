15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2025-2026 MEB sömestr tatili tarihlerinde

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre, 15 günlük yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri belli oldu.
2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi
Yılın ilk döneminin sona ermesiyle başlayacak olan yarıyıl tatili ve sonrasındaki dönemler şöyledir:
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
İkinci Dönem Başlangıcı: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaktır.
Bugün itibari ile 15 tatile 42 gün kaldı.
Tüm Akademik Tatil Tarihleri
|Tatil Türü
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Güz Dönemi Ara Tatili (Gerçekleşti)
|10 Kasım 2025
|14 Kasım 2025
|Yarıyıl Tatili (15 Tatil)
|19 Ocak 2026
|30 Ocak 2026
|Bahar Dönemi Ara Tatili
|13 Nisan 2026
|17 Nisan 2026
|2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
|19 Haziran 2026