  • 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2025-2026 MEB sömestr tatili tarihlerinde

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenci ve velilerin merakla beklediği 15 tatil (yarıyıl tatili) tarihleri netleşti. Peki 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre, 15 günlük yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri belli oldu. 

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi

Yılın ilk döneminin sona ermesiyle başlayacak olan yarıyıl tatili ve sonrasındaki dönemler şöyledir:

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

İkinci Dönem Başlangıcı: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

Bugün itibari ile 15 tatile  42 gün kaldı. 

Tüm Akademik Tatil Tarihleri

Tatil TürüBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Güz Dönemi Ara Tatili (Gerçekleşti)10 Kasım 202514 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (15 Tatil)19 Ocak 202630 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Tatili13 Nisan 202617 Nisan 2026
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu19 Haziran 2026 
