15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Öğrencilerin gözü 2025-2026 MEB sömestr tatili tarihlerinde

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre, 15 günlük yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri belli oldu.

2025-2026 Yarıyıl Tatili Takvimi

Yılın ilk döneminin sona ermesiyle başlayacak olan yarıyıl tatili ve sonrasındaki dönemler şöyledir:

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

İkinci Dönem Başlangıcı: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

Bugün itibari ile 15 tatile 42 gün kaldı.

Tüm Akademik Tatil Tarihleri