Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? 2026 Green Card başvuru şartları neler?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri tarafından yapılan son açıklama, Green Card başvurularını bekleyen adaylar için kritik bir uyarı ve net bir bilgi içermektedir.

DV-2027 Başvurularında Son Durum ve Önemli Uyarı

Resmi Durum: Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir.

Dolandırıcılık Uyarısı: Bakanlık, DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansını artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkında olduklarını ve bunların doğru olmadığını kesin bir dille belirtmiştir.

Duyuru Kaynağı: DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntıların, sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacağı teyit edilmiştir.

Bu nedenle adayların, başvuru sürecine ilişkin kesin tarih ve bilgileri öğrenmek için yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kanallarını takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.