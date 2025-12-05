Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? 2026 Green Card başvuru şartları neler?

ABD’de kalıcı oturum hakkı (Green Card) elde etme fırsatı sunan Diversity Visa (DV) Programı başvurularının ne zaman başlayacağına dair merak, adaylar arasında devam ediyor. Green Card başvuruları, her yıl belirli bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor.
1 Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri tarafından yapılan son açıklama, Green Card başvurularını bekleyen adaylar için kritik bir uyarı ve net bir bilgi içermektedir.
DV-2027 Başvurularında Son Durum ve Önemli Uyarı
Resmi Durum: Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir.
Dolandırıcılık Uyarısı: Bakanlık, DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansını artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkında olduklarını ve bunların doğru olmadığını kesin bir dille belirtmiştir.
Duyuru Kaynağı: DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntıların, sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacağı teyit edilmiştir.
Bu nedenle adayların, başvuru sürecine ilişkin kesin tarih ve bilgileri öğrenmek için yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kanallarını takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
2 Kayıt ücreti iddiası
Green Card (DV) başvurularının henüz başlamamasının arkasındaki olası nedenlere dair önemli bir gelişme gündemde yer alıyor.
Yeni Kayıt Ücreti İddiası: Bu sene başvuru sahiplerinden sembolik de olsa 1 dolarlık bir kayıt ücreti isteneceği düşünülüyor.
Gecikme Nedeni: Sisteme bu kayıt ücretinin entegre edilmesi için yapılan teknik değişikliklerin, başvuruların planlanan zamanda başlayamamasının nedeni olduğu tahmin ediliyor.
Potansiyel Gelir: Yapılan tahminlere göre, bu 1 dolarlık kayıt ücreti sayesinde ABD'nin yılda yaklaşık 25 milyon dolar ek gelir elde etmesi bekleniyor.
DV çekilişi, her yıl uygun ülkelerden milyonlarca başvuru alarak toplamda 55 bin göçmen vizesi dağıtmakta ve bu vize, ABD'ye yasal yollardan yerleşmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu yeni ücret politikasıyla ilgili resmi açıklama beklenmeye devam etmektedir.
3 Green Card (DV) Başvuru Şartları
Başvuru sahiplerinin, çekilişe katılabilmek için aşağıdaki temel koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:
1. Uyruk Şartı
Başvuran kişinin, ABD tarafından o yılın çekilişine uygun kabul edilen ülkelerden birinin vatandaşı olması gerekir.
Önemli Not: Türkiye, uzun yıllardır başvuruya uygun ülkeler arasında yer almaktadır.
2. Eğitim veya İş Deneyimi Şartı
Adayların, aşağıdaki iki koşuldan en az birini yerine getirmesi zorunludur:
Eğitim: En az lise mezunu olmak VEYA
İş Deneyimi: Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak.
3. Belge Şartları
Pasaport: Başvuru esnasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi sunulması zorunludur. (Bu şart, son yıllarda getirilen en önemli kısıtlamalardan biridir.)
Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonlu ve yüzün net göründüğü, belirtilen ölçülere uygun dijital fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir.