  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2025-2026 Eğitim öğretim yılı kırtasiye yardımı başvuruları

2025-2026 Eğitim öğretim yılı kırtasiye yardımı başvuruları

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye yardımı başvuruları gündemdeki yerini aldı. Halk arasında eğitim öğretim yardımı olarak da bilinen bu destek, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

08 Ağustos 2025 | 13:51
2025-2026 Eğitim öğretim yılı kırtasiye yardımı başvuruları

Kırtasiye yardımı, 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin herhangi bir kuruma bizzat gitmelerine gerek yoktur. Başvurular e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekranından online olarak gerçekleştirilir.

Kırtasiye yardımı için kimler başvurabilir?

Eğitim ve öğretim yardımı, başvuru şartı aranmaksızın yılda bir kez ödenir. Yardımdan yararlanabilecek hak sahipleri şunlardır:

  • Vazife veya Harp Malullüğü aylığı alanların çocukları,
  • 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında aylık ödenen erbaş ve erlerin çocukları,
  • 2330 sayılı kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin çocukları,
  • Vazife veya harp malulü olup görevine devam eden ya da aylığı kesilenlerin çocukları,
  • Terörle mücadelede hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit ve gazilerin kendileri ve çocukları.

Yardım ödemeleri, YÖK ve MEB sistemlerinden tespit edilen öğrenim durumuna göre hak sahiplerine toplu olarak yapılır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

