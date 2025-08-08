ARA
  2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları başlıyor: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları başlıyor: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacak olmasıyla birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları gündeme geldi. Adaylar, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Başvurular, her il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği takvime göre, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

08 Ağustos 2025 | 14:03
2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları başlıyor: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, illere ve ilçelere göre farklılık gösterebilir. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan başvurular için en doğru bilgiye, görev yapmak istediğiniz ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Adayların başvuru süreçlerini tamamlamak için aşağıdaki adımları takip etmesi beklenmektedir:

  • e-Devlet Kapısı'na Giriş: e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Bölümü: Arama çubuğuna "Milli Eğitim Bakanlığı" yazın ve ilgili hizmetlere ulaşın.
  • Başvuru Ekranı: "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" ekranına giderek gerekli bilgileri doldurun.
  • Online Ön Başvuru Formu: Başvuru süreci, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayınlayacağı Online Ön Başvuru Formu üzerinden tamamlanabilir.

Bu nedenle, başvuru tarihlerini ve süreçle ilgili detayları öğrenmek için görev almak istediğiniz ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerini düzenli olarak takip etmeniz önemlidir.

