2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları son durum: YÖKDİL geçerlilik süresi nedir?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

Sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalardan sonuçlarına ulaşabilirler.

YÖKDİL Sonuçlarının Geçerlilik Süresi



YÖKDİL sınav sonuçları, kullanım amacına göre farklı geçerlilik sürelerine sahiptir:

Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli.

Öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sınav sonuçları sürekli geçerli kabul edilir.