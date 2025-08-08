ARA
  • 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları son durum: YÖKDİL geçerlilik süresi nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 27 Temmuz'da gerçekleşen ve 97 bin 530 kişinin katıldığı sınavın sonuçları için geri sayım başladı.

08 Ağustos 2025 | 13:59
2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları son durum: YÖKDİL geçerlilik süresi nedir?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

Sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalardan sonuçlarına ulaşabilirler.

YÖKDİL Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

YÖKDİL sınav sonuçları, kullanım amacına göre farklı geçerlilik sürelerine sahiptir:

Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli.

Öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sınav sonuçları sürekli geçerli kabul edilir.

