2026 ara tatil ne zaman, ara tatil kalkacak mı? MEB ikinci ara tatil tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil tarihi sömestr tatilinin (yarıyıl tatili) hemen ardından merak konusu.
1 2025-2026 İkinci Ara Tatil Takvimi
İkinci ara tatil bu sene Mart ayında gerçekleşecek.
|Süreç
|Tarih
|Detay
|Tatil Başlangıcı
|13 Mart 2026 Cuma
|Öğrenciler son ders ziliyle birlikte tatiline başlayacaktır.
|Tatil Bitişi ve Okula Dönüş
|23 Mart 2026 Pazartesi
|Öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam etmek üzere ders başı yapacaktır.
|Süre
|10 gün
|Hafta sonları dahil olmak üzere toplam 10 gün sürecektir.
2 Ara tatil kalkacak mı?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde yaptığı açıklamalarda, ara tatil uygulamalarının geleceğine dair önemli sinyaller vererek kamuoyunun ve eğitim camiasının gündemine oturdu.
Bakan Tekin'in A Haber ve Mardin programlarında yaptığı açıklamaların ana hatları şunlardır:
Ara Tatil Uygulaması Kaldırılabilir
Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, bu uygulamanın getirdiği adaptasyon sorunlarına ve öğrenme kayıplarına dikkat çekti.
Öğrenme Kaybı Eleştirisi: Ara tatillerin ardından öğrencilerin tekrar sürece adapte olmasının zaman aldığını, bunun da öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olduğunu ve temel eğitim çağındaki öğrencilerde öğrenme kayıpları yarattığını dile getirdi. Bu konunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışıldığını belirtti.
Veli ve Öğretmen Talepleri: Uygulamanın kaldırılması yönünde velilerden, özellikle çalışan anne ve babalardan, yoğun talep olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin de tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunun zorlaştığını bildirdiğini ekledi.
Henüz Kesin Karar Yok
Bakan Tekin, bu konudaki eleştirileri ve talepleri ciddiye aldıklarını belirterek, uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair henüz kesin bir karar verilmediğini netleştirdi:
"Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir."