Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili (15 tatil) ve ikinci ara tatilin başlangıç tarihleri belli oldu. Peki 2026 ara tatil ne zaman, ara tatil kalkacak mı? MEB ikinci ara tatil tarihleri


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil tarihi sömestr tatilinin (yarıyıl tatili) hemen ardından merak konusu. 

1 2025-2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

2025-2026 İkinci Ara Tatil Takvimi

İkinci ara tatil bu sene Mart ayında gerçekleşecek.

SüreçTarihDetay
Tatil Başlangıcı13 Mart 2026 CumaÖğrenciler son ders ziliyle birlikte tatiline başlayacaktır.
Tatil Bitişi ve Okula Dönüş23 Mart 2026 PazartesiÖğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam etmek üzere ders başı yapacaktır.
Süre10 günHafta sonları dahil olmak üzere toplam 10 gün sürecektir.

2 Ara tatil kalkacak mı?

Ara tatil kalkacak mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde yaptığı açıklamalarda, ara tatil uygulamalarının geleceğine dair önemli sinyaller vererek kamuoyunun ve eğitim camiasının gündemine oturdu.

Bakan Tekin'in A Haber ve Mardin programlarında yaptığı açıklamaların ana hatları şunlardır:

Ara Tatil Uygulaması Kaldırılabilir

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, bu uygulamanın getirdiği adaptasyon sorunlarına ve öğrenme kayıplarına dikkat çekti.

Öğrenme Kaybı Eleştirisi: Ara tatillerin ardından öğrencilerin tekrar sürece adapte olmasının zaman aldığını, bunun da öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olduğunu ve temel eğitim çağındaki öğrencilerde öğrenme kayıpları yarattığını dile getirdi. Bu konunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışıldığını belirtti.

Veli ve Öğretmen Talepleri: Uygulamanın kaldırılması yönünde velilerden, özellikle çalışan anne ve babalardan, yoğun talep olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin de tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunun zorlaştığını bildirdiğini ekledi.

Henüz Kesin Karar Yok

Bakan Tekin, bu konudaki eleştirileri ve talepleri ciddiye aldıklarını belirterek, uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair henüz kesin bir karar verilmediğini netleştirdi:

"Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir."

3 Yaz Tatili Başlangıç Tarihi

Yaz Tatili Başlangıç Tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona erme ve yaz tatiline girme tarihi ise şöyledir:

Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma

Detay: Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte okullar kapanacak ve üç aylık yaz tatili başlayacaktır.
