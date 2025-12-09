2026 ara tatil ne zaman, ara tatil kalkacak mı? MEB ikinci ara tatil tarihleri

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde yaptığı açıklamalarda, ara tatil uygulamalarının geleceğine dair önemli sinyaller vererek kamuoyunun ve eğitim camiasının gündemine oturdu.

Bakan Tekin'in A Haber ve Mardin programlarında yaptığı açıklamaların ana hatları şunlardır:

Ara Tatil Uygulaması Kaldırılabilir

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, bu uygulamanın getirdiği adaptasyon sorunlarına ve öğrenme kayıplarına dikkat çekti.

Öğrenme Kaybı Eleştirisi: Ara tatillerin ardından öğrencilerin tekrar sürece adapte olmasının zaman aldığını, bunun da öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olduğunu ve temel eğitim çağındaki öğrencilerde öğrenme kayıpları yarattığını dile getirdi. Bu konunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışıldığını belirtti.

Veli ve Öğretmen Talepleri: Uygulamanın kaldırılması yönünde velilerden, özellikle çalışan anne ve babalardan, yoğun talep olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin de tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunun zorlaştığını bildirdiğini ekledi.

Henüz Kesin Karar Yok

Bakan Tekin, bu konudaki eleştirileri ve talepleri ciddiye aldıklarını belirterek, uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair henüz kesin bir karar verilmediğini netleştirdi: