2026 ara tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının geri kalanında hem ara tatil hem de bayram tatilleri iç içe geçmiş bir takvimle öğrencileri bekliyor. Özellikle Mart ayında Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatilin peş peşe gelmesi, eğitim sürecine uzun bir mola verileceği anlamına geliyor.