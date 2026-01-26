2026 ara tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının geri kalanında hem ara tatil hem de bayram tatilleri iç içe geçmiş bir takvimle öğrencileri bekliyor. Özellikle Mart ayında Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatilin peş peşe gelmesi, eğitim sürecine uzun bir mola verileceği anlamına geliyor.
1 2026 ara tatil ne zaman?
Takvime dair öne çıkan detaylar şöyledir:
Bahar Dönemi Tatil Takvimi
İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Ramazan Bayramı: Hemen ara tatilin peşine eklenen bu süreçte tatil, 19-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayacak.
Kurban Bayramı: 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve eğitim yılı kapanışından hemen önce öğrencilere nefes aldıracak.
Önemli Hatırlatmalar
İş Günü Sayısı: Toplamda 184 iş günü olarak planlanan eğitim yılında, her dönem birer ara tatil uygulanarak öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunun korunması hedefleniyor.
Resmi Bayramlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günlerde öğrenciler okullardaki tören ve etkinliklere katılım sağlayacak.