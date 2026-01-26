ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler şu an eğitim maratonunun en uzun soluklu dinlenme dönemi olan sömestr tatilinin keyfini çıkarıyor. Yılın son ara tatilinin ne vakit yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2026 ara tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının geri kalanında hem ara tatil hem de bayram tatilleri iç içe geçmiş bir takvimle öğrencileri bekliyor. Özellikle Mart ayında Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatilin peş peşe gelmesi, eğitim sürecine uzun bir mola verileceği anlamına geliyor.

 

Takvime dair öne çıkan detaylar şöyledir:

Bahar Dönemi Tatil Takvimi

İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ramazan Bayramı: Hemen ara tatilin peşine eklenen bu süreçte tatil, 19-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayacak.

 

Kurban Bayramı: 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve eğitim yılı kapanışından hemen önce öğrencilere nefes aldıracak.

Önemli Hatırlatmalar

İş Günü Sayısı: Toplamda 184 iş günü olarak planlanan eğitim yılında, her dönem birer ara tatil uygulanarak öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunun korunması hedefleniyor.

Resmi Bayramlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günlerde öğrenciler okullardaki tören ve etkinliklere katılım sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvim doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci karnelerini alarak uzun yaz tatili sürecine girecektir.

 
