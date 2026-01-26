ARA
  Enflasyon Ocak 2026 ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK Ocak 2026 beklentisi nedir?

Enflasyon Ocak 2026 ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK Ocak 2026 beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak yılın ilk enflasyon verisi için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları piyasadaki beklenti ve öngörüleri netleştirdi. Peki Enflasyon Ocak 2026 ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK Ocak 2026 beklentisi nedir?


Enflasyon Ocak 2026 ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK Ocak 2026 beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak yılın ilk enflasyon verisi için takvim netleşti. Ocak ayı enflasyon rakamları yakında kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veri, hem 2026 yılının ekonomik seyri hem de milyonlarca çalışanın ve emeklinin yıl ortasında alacağı zam oranlarının ilk temel taşı olması açısından büyük önem taşıyor. 

1 Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2026 yılının ilk ayı olan Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veri, yılın ilk yarısındaki ekonomik seyrin ve Haziran ayı sonunda belli olacak memur/emekli zam oranlarının ilk önemli göstergesi olacak.

Ocak Ayı Enflasyon Beklentileri

TCMB'nin 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, Ocak ayı için aylık TÜFE artış beklentisi bir önceki aya göre sınırlı bir yükseliş gösterdi:

Ocak Ayı Aylık TÜFE Beklentisi: %3,76 (Bir önceki anket döneminde %3,44 seviyesindeydi.)

Yıl Sonu (2026) TÜFE Beklentisi: %23,23’e geriledi (Önceki tahmin %23,35 idi.)

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: %22,20

24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: %16,94

 

Döviz ve Faiz Öngörüleri

Ankette sadece enflasyon değil, diğer temel makroekonomik göstergelere dair tahminler de revize edildi:

Yıl Sonu Dolar/TL Beklentisi: 51,1693

12 Ay Sonrası Dolar/TL Beklentisi: 51,8879

12 Ay Sonrası Politika Faizi Beklentisi: %26,96 seviyesine düştü.

Sektörel Beklenti Farklılıkları

Ocak ayı verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur, farklı kesimlerin enflasyon algısındaki ayrışma oldu. Piyasa katılımcıları ve reel sektörün 12 ay sonrası için beklentileri gerileme eğilimi gösterirken, hanehalkının (vatandaşların) yıllık enflasyon öngörüsü %52,08 seviyesine yükselerek diğer gruplardan belirgin şekilde ayrıştı.
