Enflasyon Ocak 2026 ne zaman açıklanacak, hangi gün? TÜİK Ocak 2026 beklentisi nedir?

Döviz ve Faiz Öngörüleri

Ankette sadece enflasyon değil, diğer temel makroekonomik göstergelere dair tahminler de revize edildi:

Yıl Sonu Dolar/TL Beklentisi: 51,1693

12 Ay Sonrası Dolar/TL Beklentisi: 51,8879

12 Ay Sonrası Politika Faizi Beklentisi: %26,96 seviyesine düştü.

Sektörel Beklenti Farklılıkları

Ocak ayı verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur, farklı kesimlerin enflasyon algısındaki ayrışma oldu. Piyasa katılımcıları ve reel sektörün 12 ay sonrası için beklentileri gerileme eğilimi gösterirken, hanehalkının (vatandaşların) yıllık enflasyon öngörüsü %52,08 seviyesine yükselerek diğer gruplardan belirgin şekilde ayrıştı.