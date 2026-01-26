TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kilis TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, Kilisli vatandaşların beklediği hak sahibi belirleme süreci başlıyor. Toplamda 1.170 konutun sahiplerini bulacağı Kilis TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.
1 TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Kilis TOKİ kura çekilişi 27 Ocak 2026 Salı günü (yarın) saat 11.00’de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak. Proje kapsamında konutlar ilçelere göre şu şekilde paylaştırıldı: Kilis Merkez’de 800, Musabeyli’de 170 ve Elbeyli’de 100 konut inşa edilecek.
2 Kilis TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?
Çekiliş süreci tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi e-Devlet kapısı üzerinden "Konut İşyeri Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından veya TOKİ’nin resmi web sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Ayrıca çekiliş anı TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
Bu haftanın kura takvimi Kilis ile sınırlı kalmayıp diğer illerle de devam edecek. 28 Ocak Çarşamba günü Sinop, 29 Ocak Perşembe günü Niğde ve 30 Ocak Cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük illerinde kura heyecanı yaşanacak. Şubat ayında ise Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin kuralarıyla süreç hız kesmeden sürecek.
TOKİ tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde kira sorununa çözüm üretmeyi hedefleyen sosyal konut projesinde, kura çekilişlerinden anahtar teslimine kadar olan yol haritası netleşti. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve 27 Şubat 2026’ya kadar sürecek olan kura maratonuyla, 5 milyonu aşkın aday arasından hak sahipleri illere göre kademeli olarak belirlenmiş olacak.
Kura çekilişinde ismi çıkan vatandaşlar için asıl heyecan verici süreç olan anahtar teslimleri, resmi planlamaya göre Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Bu süreçte konutlar, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılarken geleneksel Türk mimarisinin estetiğini koruyan, yatay mimari prensibiyle inşa edilen 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacak. Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de toplumsal dayanışmayı odağına alan kontenjan sistemi oldu. Şehit yakınları, gaziler ve engellilere sağlanan %5’lik dilimin yanı sıra, kalabalık ailelere %10, emeklilere ve geleceğin teminatı olan 18-30 yaş arası gençlere ise %20’şerlik kontenjan ayrılarak geniş bir kesime ev sahibi olma imkanı sunuldu.
Hak sahiplerinin kura sonrasında dikkat etmesi gereken en önemli aşama ise sözleşme imzalama süreci olacak. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından bankalar aracılığıyla peşinat ödemeleri ve taksitlendirme işlemleri başlayacak. Vatandaşlar, konutlar bitene kadar kira öder gibi uygun taksitlerle borçlarını kapatabilecekler.