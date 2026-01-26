TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kilis TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Kura çekilişinde ismi çıkan vatandaşlar için asıl heyecan verici süreç olan anahtar teslimleri, resmi planlamaya göre Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Bu süreçte konutlar, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılarken geleneksel Türk mimarisinin estetiğini koruyan, yatay mimari prensibiyle inşa edilen 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacak. Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de toplumsal dayanışmayı odağına alan kontenjan sistemi oldu. Şehit yakınları, gaziler ve engellilere sağlanan %5’lik dilimin yanı sıra, kalabalık ailelere %10, emeklilere ve geleceğin teminatı olan 18-30 yaş arası gençlere ise %20’şerlik kontenjan ayrılarak geniş bir kesime ev sahibi olma imkanı sunuldu.

Hak sahiplerinin kura sonrasında dikkat etmesi gereken en önemli aşama ise sözleşme imzalama süreci olacak. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından bankalar aracılığıyla peşinat ödemeleri ve taksitlendirme işlemleri başlayacak. Vatandaşlar, konutlar bitene kadar kira öder gibi uygun taksitlerle borçlarını kapatabilecekler.