KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman yapılacak? 2026 KPSS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen 2026 yılı sınav takvimi, kamu personeli olma hedefiyle yola çıkan adaylar için oldukça yoğun bir ajanda sunuyor. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, bu dönemi diğer yıllardan daha kritik bir hale getiriyor; çünkü sadece lisans mezunları değil, aynı zamanda ön lisans ve ortaöğretim mezunları da kendi kategorilerinde sınava girerek iki yıl boyunca geçerli olacak puanlarını alma şansı elde edecekler.
1 2026 KPSS başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda, 2026 KPSS başvuru süreçleri Temmuz ayından itibaren kademeli olarak başlayacak. Milyonlarca adayın memuriyet kapısını aralamak için katılacağı bu oturumlarda, her eğitim düzeyi için farklı başvuru pencereleri belirlenmiş durumda.
Lisans mezunu adaylar için süreç 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 13 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihler arasında yapılacak başvurular, Eylül ayındaki Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarını kapsayacak. Başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.
Ön lisans mezunları için başvurular ise 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. İki yıllık bölümlerden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların bu tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor; zira ön lisans puanı iki yıl boyunca yapılacak atamalarda temel kriter olacak.
Lise mezunu adayların katılacağı ortaöğretim düzeyi başvuruları ise yılın son büyük başvuru dönemi olarak 27 Ağustos tarihinde başlayıp 8 Eylül 2026’da tamamlanacak. Adayların başvuru sırasında güncel fotoğraflarının sistemde bulunması ve eğitim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesi, ilerleyen süreçte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına kritik bir adım olarak öne çıkıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından netleşen 2026 KPSS takvimi, eylül ayında başlayıp kasım ayına kadar uzanan yoğun bir sınav trafiğini işaret ediyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için sınav ve sonuç tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, adayların hazırlık süreçlerini bu tarihlere göre planlaması büyük önem taşıyor.
Lisans mezunları için maraton 6 Eylül 2026’daki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlıyor. Ardından 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumlarıyla devam eden bu süreç, 7 Ekim 2026 tarihinde sonuçların ilanıyla ilk aşamasını tamamlayacak. Özellikle öğretmen adayları için kritik olan ÖABT oturumunun da eylül ayı içerisinde yapılması ve lisans sonuçlarıyla aynı tarihte açıklanması bekleniyor.
Ön lisans düzeyindeki adaylar 4 Ekim 2026 tarihinde ter dökecek ve emeklerinin karşılığını 30 Ekim 2026’da açıklanacak sonuçlarla öğrenecekler. Yılın en geniş katılımlı oturumlarından biri olan ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek ve bu sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Çift yıl olması sebebiyle alınan bu puanlar, kamu kurumlarındaki B grubu kadrolar için 2028 yılına kadar geçerli olacak merkezi ve ara atamalarda kullanılacak. Adayların sınav tarihleri kadar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih dönemlerini ve kurumların özel mülakat duyurularını da dikkatle takip etmesi gerekiyor.