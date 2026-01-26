KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman yapılacak? 2026 KPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda, 2026 KPSS başvuru süreçleri Temmuz ayından itibaren kademeli olarak başlayacak. Milyonlarca adayın memuriyet kapısını aralamak için katılacağı bu oturumlarda, her eğitim düzeyi için farklı başvuru pencereleri belirlenmiş durumda.

Lisans mezunu adaylar için süreç 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 13 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihler arasında yapılacak başvurular, Eylül ayındaki Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarını kapsayacak. Başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.

Ön lisans mezunları için başvurular ise 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. İki yıllık bölümlerden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların bu tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor; zira ön lisans puanı iki yıl boyunca yapılacak atamalarda temel kriter olacak.

Lise mezunu adayların katılacağı ortaöğretim düzeyi başvuruları ise yılın son büyük başvuru dönemi olarak 27 Ağustos tarihinde başlayıp 8 Eylül 2026’da tamamlanacak. Adayların başvuru sırasında güncel fotoğraflarının sistemde bulunması ve eğitim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesi, ilerleyen süreçte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına kritik bir adım olarak öne çıkıyor.