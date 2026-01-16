2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının ardından notlarını yükseltmek veya başarısız oldukları dersleri geçmek isteyen binlerce öğrenci için Bütünleme (Telafi) Sınavı takvimi netleşti.

2026 AUZEF Sınav Tarihleri ve Saatleri

Bütünleme sınavları Şubat ayının ilk hafta sonuna sarkacak şekilde planlanmıştır:

Sınav Tarihi: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Oturumlar: Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle oturumları şeklinde yapılacaktır.

Kimler Bütünleme Sınavına Girmeli?

Bütünleme sınavı için herhangi bir ön başvuru veya kayıt gerekmemektedir. Sistemsel olarak hak tanımlanan öğrenciler doğrudan sınava katılabilir:

Zorunlu Olanlar: Bitirme (final) sınavında başarısız olan (FF) öğrenciler dersi geçmek için girmek zorundadır.

İsteğe Bağlı Olanlar: Final sınavına giremeyenler ile notunu yükseltmek isteyen koşullu başarılı (DD ve DC) öğrenciler girebilir.