  • TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 Malatya TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya için beklenen kura günü geldi çattı. Peki TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 Malatya TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanan güncel takvime göre, Malatya’da binlerce ailenin ev sahibi olma hayali bu hafta sonu gerçeğe dönüşüyor. 

1 TOKİ Malatya Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?

TOKİ Malatya Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya için beklenen büyük kura günü yarın gerçekleşiyor. Malatya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 9.659 konut için asil ve yedek hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. 

TOKİ Malatya kura çekimine dair en güncel ve net bilgiler:

Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?

Tarih: 17 Ocak 2026 Cumartesi

Saat: 12.00

Yer: Kemal Sunal Konferans Salonu

İzleme: Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

İlçe İlçe Konut Dağılımı

Malatya genelinde konutların büyük bir çoğunluğu merkez ilçelere ayrılmış durumda. Dağılım şu şekildedir:

İlçeKonut Sayısı
Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt)8.500
Doğanşehir300
Hekimhan300
Akçadağ150
Yazıhan79
Kale75
Darende65
Arguvan50
Doğanyol40
Arapgir30

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

Kura çekimi biter bitmez isim listeleri sisteme düşmeye başlayacak. Sonuçları iki farklı yolla teyit edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Hak Sahipliği" durumunuzu kontrol edebilirsiniz (Noter onayından hemen sonra yüklenmektedir).

TOKİ Resmi Sitesi: www.toki.gov.tr adresinden il bazlı sorgulama yapabilirsiniz.

Hak Sahiplerini Bekleyen Sonraki Adımlar

Kura çekiminde ismi asil olarak çıkan vatandaşlar için süreç şöyle devam edecek:

Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek takvim çerçevesinde, ilgili banka şubelerine (genellikle Halkbank veya Ziraat Bankası) gidilerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme imzalama aşamasında belirlenen peşinat tutarı yatırılacak.

Taksit Ödemeleri: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren veya konut teslimini müteakip başlayacak (başvuru şartlarına göre değişiklik gösterebilir).
