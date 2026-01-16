TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 Malatya TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Hak Sahiplerini Bekleyen Sonraki Adımlar

Kura çekiminde ismi asil olarak çıkan vatandaşlar için süreç şöyle devam edecek:

Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek takvim çerçevesinde, ilgili banka şubelerine (genellikle Halkbank veya Ziraat Bankası) gidilerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme imzalama aşamasında belirlenen peşinat tutarı yatırılacak.

Taksit Ödemeleri: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren veya konut teslimini müteakip başlayacak (başvuru şartlarına göre değişiklik gösterebilir).