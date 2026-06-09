2026 okullar ne zaman kapanacak? İşte tatil başlangıç tarihi ve karne günü

MEB tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimine göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.26 Haziran Cuma günü karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi resmen başlamış olacak.