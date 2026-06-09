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  • 2026 okullar ne zaman kapanacak? İşte tatil başlangıç tarihi ve karne günü

2026 okullar ne zaman kapanacak? İşte tatil başlangıç tarihi ve karne günü

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, haziran ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. 8 Eylül 2025'te başlayan yoğun eğitim maratonunda artık son viraja girildi. MEB 2025-2026 takvimini açıklamıştı. İşte okulların dönem sonu tarihi ve detaylar

Ekonomist
Ekonomist
2026 okullar ne zaman kapanacak? İşte tatil başlangıç tarihi ve karne günü

MEB tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimine göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.26 Haziran Cuma günü karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi resmen başlamış olacak.

1 Karneler saat kaçta verilecek?

Karneler saat kaçta verilecek?

Okullarda karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre değişiklik gösterse de, geleneksel olarak törenler ve karne teslimi sabah saat 09.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin karne günü sabah saatlerinde okullarında hazır bulunması gerekmektedir.

2 Yeni eğitim dönemi: 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim dönemi: 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki döneme ait 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimini henüz resmi olarak ilan etmedi. Ancak MEB'in geleneksel takvim düzeni ve geçmiş yıllardaki uygulamaları göz önüne alındığında, okulların Eylül ayının ikinci haftası, yani 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kapılarını yeniden açması bekleniyor.

3 MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi özet tablo

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi özet tablo
Dönem / OlayTarih
Dönem Başlangıcı8 Eylül 2025
Okulların Kapanışı (Karne Günü)26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili SüresiYaklaşık 3 Ay
2026-2027 Yeni Dönem Başlangıcı (Tahmini)14 Eylül 2026 Pazartesi
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