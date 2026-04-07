2026 YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS ertelendi mi?

LGS sınav takvimindeki değişikliklerin ardından Türkiye-Paraguay maçının YKS tarihine denk gelmesi nedeniyle gözler YKS oturumlarına çevrildi. Peki 2026 YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS ertelendi mi?

Ekonomist
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanıyla aynı döneme denk gelince sosyal medyada "tarih değişikliği" iddiaları oldukça güçlendi. Özellikle Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kritik maç programı ile sınav saatlerinin yakınlığı, adaylar ve veliler arasında büyük bir merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın Türkiye saatiyle sabah 06:00'da başlayacak olması, 2026 YKS adayları için hem motivasyonel hem de lojistik açıdan ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Maçın bitiş saati (yaklaşık 08:00) ile TYT oturumunun başlangıcı (10:15) arasındaki iki saatlik kritik boşluk, adayların sınav merkezlerine ulaşım trafiğini doğrudan etkileme potansiyeline sahip. 

2026 YKS Sınav Takvimi (Resmi)

ÖSYM’nin mevcut takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, adayların planlarını aşağıdaki saatlere göre yapması gerekmektedir:

OturumSınav AdıTarihSaat
1. OturumTYT20 Haziran 2026 Cumartesi10:15
2. OturumAYT21 Haziran 2026 Pazar10:15
3. OturumYDT21 Haziran 2026 Pazar15:45

Sınav Günü ve "Paraguay Maçı" Etkisi

Maçın sabahın ilk ışıklarında olması, adaylar için hem bir avantaj hem de bir risk barındırıyor:

Ulaşım ve Trafik: Maçın bitişiyle birlikte sokaklarda oluşabilecek kutlama (veya hüzün) trafiği, sınav merkezlerine gidiş süresini uzatabilir. Adayların sınav binalarına giriş için son saat olan 10:00 kuralını unutmadan, evden normalden biraz daha erken çıkmaları hayati önem taşıyor.

Gürültü Kontrolü: İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin, maç bitimiyle sınav saati arasındaki sürede korna çalınması veya gürültülü etkinlikler yapılmaması konusunda "Sınav Sessizliği" denetimlerini sıkılaştırması bekleniyor.

Psikolojik Odaklanma: Uzmanlar, adayların maç heyecanına kapılıp uyku düzenlerini bozmamaları ve sabahı ekran başında geçirmek yerine zinde bir kahvaltıyla sınava odaklanmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Erteleme İhtimali Var mı?

Mevcut durumda ÖSYM'nin bir erteleme kararı bulunmuyor. LGS'nin bir hafta öne çekilmiş olması bir emsal teşkil etse de, YKS gibi çok daha geniş çaplı bir organizasyonda tarih değişikliği şu an için gündemde görünmüyor. Ancak adayların her ihtimale karşı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gelecek resmi duyuruları takip etmesi en sağlıklı yol olacaktır.
