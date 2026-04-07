Yarın yağmur yağacak mı? 8 Nisan hava durumu

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son tahminler, güneşli günlerin ardından şehrin yeni bir yağışlı dalganın etkisine gireceğini gösteriyor. Megakentte hava koşulları gün gün şu şekilde değişim gösterecek:
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük
|En Yüksek
|8 Nisan Çarşamba
|Sağanak Yağışlı
|10°C
|15°C
|9 Nisan Perşembe
|Sağanak Yağışlı
|6°C
|13°C
|10 Nisan Cuma
|Çok Bulutlu
|5°C
|13°C
|11 Nisan Cumartesi
|Çok Bulutlu
|6°C
|13°C
|12 Nisan Pazar
|Güneşli
|7°C
|12°C
Yağış Uyarısı: MGM verilerine göre, 8 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan sağanak yağışlar Perşembe günü de etkisini sürdürecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Sıcaklık Değişimi: Hafta ortasında 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıkların, Cuma gününe doğru 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.