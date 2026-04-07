23 Nisan tatil mi, ne zaman? 23 Nisan hangi gün?

23 Nisan 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk gelmektedir.
23 Nisan Perşembe: Tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.
4 Günlük Tatil Fırsatı: Bayramın Perşembe olması nedeniyle, 24 Nisan Cuma günü için 1 gün yıllık izin alan çalışanlar, hafta sonu ile birleştirerek toplamda 4 günlük (23-26 Nisan) kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabilirler.
22 Nisan'da Okullar Tatil mi?
En çok merak edilen konulardan biri olan 22 Nisan tarihi için yasal mevzuat oldukça nettir:
22 Nisan Çarşamba: Resmi tatil veya yarım gün değildir.
Eğitim ve Mesai: Okullarda dersler tam gün işlenmeye devam edecek, kamu daireleri ve özel sektör normal mesai düzenini sürdürecektir. 23 Nisan öncesinde (Cumhuriyet Bayramı'ndaki gibi) bir "yarım gün" uygulaması bulunmamaktadır.
2026 Bahar Dönemi Diğer Tatil Durakları
23 Nisan ile başlayan bu tatil trafiği, Mayıs ayı boyunca da devam edecek:
|Özel Gün
|Tarih
|Gün
|Durum
|1 Mayıs
|Emek ve Dayanışma Günü
|Cuma
|3 Günlük Tatil (Hafta sonu dahil)
|19 Mayıs
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor B.
|Salı
|1 Gün İzinle 4 Gün Tatil İmkanı
|27 - 30 Mayıs
|Kurban Bayramı
|Çar.-Cmt.
|9 Günlük Tatil Beklentisi