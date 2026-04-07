23 Nisan tatil mi, ne zaman? 23 Nisan hangi gün?

2026 yılı resmi tatil takvimine göre nisan ayı, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için stratejik bir tatil fırsatı sunuyor. Bugün itibarıyla merak edilen tüm detaylar ve takvim netleşmiş durumda. Peki 23 Nisan tatil mi, ne zaman? 23 Nisan hangi gün?

Ekonomist
[email protected]

23 Nisan 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk gelmektedir.

23 Nisan Perşembe: Tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.

4 Günlük Tatil Fırsatı: Bayramın Perşembe olması nedeniyle, 24 Nisan Cuma günü için 1 gün yıllık izin alan çalışanlar, hafta sonu ile birleştirerek toplamda 4 günlük (23-26 Nisan) kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabilirler.

22 Nisan'da Okullar Tatil mi?

En çok merak edilen konulardan biri olan 22 Nisan tarihi için yasal mevzuat oldukça nettir:

22 Nisan Çarşamba: Resmi tatil veya yarım gün değildir.

Eğitim ve Mesai: Okullarda dersler tam gün işlenmeye devam edecek, kamu daireleri ve özel sektör normal mesai düzenini sürdürecektir. 23 Nisan öncesinde (Cumhuriyet Bayramı'ndaki gibi) bir "yarım gün" uygulaması bulunmamaktadır.

2026 Bahar Dönemi Diğer Tatil Durakları

23 Nisan ile başlayan bu tatil trafiği, Mayıs ayı boyunca da devam edecek:

Özel GünTarihGünDurum
1 MayısEmek ve Dayanışma GünüCuma3 Günlük Tatil (Hafta sonu dahil)
19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor B.Salı1 Gün İzinle 4 Gün Tatil İmkanı
27 - 30 MayısKurban BayramıÇar.-Cmt.9 Günlük Tatil Beklentisi
