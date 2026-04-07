23 Nisan tatil mi, ne zaman? 23 Nisan hangi gün?

22 Nisan'da Okullar Tatil mi?

En çok merak edilen konulardan biri olan 22 Nisan tarihi için yasal mevzuat oldukça nettir:

22 Nisan Çarşamba: Resmi tatil veya yarım gün değildir.

Eğitim ve Mesai: Okullarda dersler tam gün işlenmeye devam edecek, kamu daireleri ve özel sektör normal mesai düzenini sürdürecektir. 23 Nisan öncesinde (Cumhuriyet Bayramı'ndaki gibi) bir "yarım gün" uygulaması bulunmamaktadır.