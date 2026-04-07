  • Anasayfa
  • Eğitim
Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili hangi gün başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yaz tatili ve karne günü tarihleri netleşti. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili hangi gün başlıyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için en kritik tarih olan karne günü ve yaz tatili başlangıcı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi ile resmileşti. Mart ayındaki ikinci ara tatilin ardından kesintisiz devam eden eğitim maratonu, Haziran ayında noktalanacak.

MEB 2025-2026 Eğitim Takvimi Özeti

Öğrencilerin geçtiğimiz aylarda tamamladığı ara tatilin ardından, önlerindeki son büyük dönemeçler şu şekilde:

Önemli OlayTarih
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026
İkinci Ara Tatil16 - 20 Mart 2026 (Tamamlandı)
Eğitim Yılı Sonu (Karneler)26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı26 Haziran 2026 Cuma  

Karne Günü Detayları: 26 Haziran 2026

Yılın yorgunluğunun atılacağı o büyük gün için beklentiler şunlar:

Tören Saatleri: Karne dağıtım törenleri genellikle sabah 09:00 - 11:00 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Okul yönetimlerinin kendi iç planlamasına göre küçük saat farkları olabilir.

Belge Heyecanı: Sadece karneler değil; Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri de aynı gün törenle sahiplerine teslim edilecek.

Mezuniyetler: 8. ve 12. sınıf öğrencileri için bu tarih, aynı zamanda bir eğitim kademesinin sonu ve yeni bir başlangıcın (Lise/Üniversite) habercisi olacak.

 

 

 Tatil Öncesi Kritik Duraklar

Okullar 26 Haziran'da kapanmadan önce, takvimde öğrencileri bekleyen bazı resmi tatil molaları da bulunuyor:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe (Resmi Tatil)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Resmi Tatil)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı: 27 - 30 Mayıs (Okullar kapalı olacak)

Yaklaşık 3 ay sürecek olan bu uzun yaz tatili, 26 Haziran akşamı itibarıyla resmen başlamış olacak. Haziran ayının son haftasına kadar sürecek bu ders temposunda, sınavlar ve projeler için son düzlüğe girilmiş durumda.
