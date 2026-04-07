Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili hangi gün başlıyor?

Karne Günü Detayları: 26 Haziran 2026

Yılın yorgunluğunun atılacağı o büyük gün için beklentiler şunlar:

Tören Saatleri: Karne dağıtım törenleri genellikle sabah 09:00 - 11:00 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Okul yönetimlerinin kendi iç planlamasına göre küçük saat farkları olabilir.

Belge Heyecanı: Sadece karneler değil; Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri de aynı gün törenle sahiplerine teslim edilecek.

Mezuniyetler: 8. ve 12. sınıf öğrencileri için bu tarih, aynı zamanda bir eğitim kademesinin sonu ve yeni bir başlangıcın (Lise/Üniversite) habercisi olacak.