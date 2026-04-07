KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınav takvimi

Adaylar İçin Önemli Notlar

Çift Yıl Avantajı: 2026 KPSS puanları, merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar için) iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu nedenle bu yılki sınav, doğrudan memuriyet atamaları için en kritik dönemeçtir.

Başvuru Kaçırılmamalı: Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Geç başvuru günü olsa dahi sınav ücretinin artırımlı olduğunu unutmayın.

DHBT Takvimi: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar, Eylül sonundaki başvuru tarihlerini ve Kasım başındaki sınav tarihini ajandalarına şimdiden not etmeli.