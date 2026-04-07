KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınav takvimi

Milyonlarca aday için kamu personeli olma yolundaki en kritik durak olan 2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi.

Ekonomist
2026 yılı, hem Lisans hem de çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının bir arada olduğu "tam kapsamlı" bir sınav yılı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 KPSS oturumları için tarihler netleşti. Özellikle çift yıl olması nedeniyle büyük önem taşıyan bu sınav döneminde, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki adaylar için süreç Temmuz ayında başvurularla başlayıp Kasım sonunda sonuçlarla tamamlanacak.

1. KPSS Lisans Oturumları (Genel, Alan ve DHBT)

Lisans adayları için takvim Eylül ayında yoğunlaşacak.

Oturum / İşlemTarih
Başvuru Tarihleri1 - 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün)12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün)13 Eylül 2026
DHBT Sınavı1 Kasım 2026 (Başvuru: 22-30 Eylül)
Sonuç Açıklama7 Ekim 2026

2. KPSS Ön Lisans Oturumları

İki yılda bir yapılan ve binlerce adayın memuriyet hayali kurduğu Ön Lisans oturumu Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026

3. KPSS Ortaöğretim (Lise) Oturumları

Lise mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için sınav Ekim ayının sonunda yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

 

 Adaylar İçin Önemli Notlar

Çift Yıl Avantajı: 2026 KPSS puanları, merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar için) iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu nedenle bu yılki sınav, doğrudan memuriyet atamaları için en kritik dönemeçtir.

Başvuru Kaçırılmamalı: Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Geç başvuru günü olsa dahi sınav ücretinin artırımlı olduğunu unutmayın.

DHBT Takvimi: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar, Eylül sonundaki başvuru tarihlerini ve Kasım başındaki sınav tarihini ajandalarına şimdiden not etmeli.
